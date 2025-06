Lisa En je penzionisana zvezda filmova za odrasle zbog koje su muškarci širom sveta doživljavali ekstaze. Ma koliko delovalo da su žene koje rade u erotskoj industriji potpuno bez zadrške, to ipak nije tačno.

"Sećam se da sam bila na parkingu, a on je bio iz fazona, 'odlaziš?'. Odgovorila sam mu, 'da, zapravo to nepoštovanje prema religiji znači da mi jednostavno ne možemo deliti isti set. Ne mogu da radim sa tobom. Ne znam šta sve još može biti dalje u toku snimanja, pa čak i ako odbijem da uradim nešto i ostanem na omotu ovoga, dok ti istovremeno radiš poremećene stvari koje degradiraju religiju, ja sam ponovo povezana sa svim, a to jednostavno ne želim.'"