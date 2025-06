Jedan simpatičan trenutak u avionu pretvorio se u "noćnu moru" za neke putnike, a sve je to snimljeno kamerom. Video koji je dosad skupio više od 34 miliona pregleda objavila je tiktokerka @druziroaming, a prikazuje devojčicu koja putnicima u avionu pruža zabavu pevajući pesmu "How Far I'll Go" iz Diznijevog filma " Moana ".

"Ovo je zapravo moja najgora noćna mora i lični pakao", "Ovo je slatko samo roditeljima", "Mislim, nije loša, ali to ne znači da iko želi to da čuje, a to govorim kao obožavatelj Moane", "Samo želim da znam ko joj je rekao: - Treba da pevaš Moanu na razglas", "Let kasni dva sata, kružimo iznad Orlanda dva sata, a dete odluči da počne da peva, izbacite me iz aviona, brate", neki su od komentara.