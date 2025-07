Veza Čarliz Storm možda deluje nekonvencionalno, ali buduća mlada tvrdi da je to najzdraviji ljubavni odnos koji je ikada imala. Ova 50-godišnjakinja ohrabruje svog dečka Meta Džonsona da dovodi druge žene u njihov dom i slobodno sa njima upražnjava seks , a čak je i srećna ako ostanu da prespavaju jer sa njima može da popriča ujutru.

- Ovo je najzdravija veza u kojoj sam ikada bila. Apsolutno bih to preporučila drugim ljudima. Ljudi misle da je poliamorija samo o seksu, ali ona je o emotivnoj povezanosti. Tvoje emotivne i seksualne potrebe nisu nužno povezane - rekla je Čarliz, radnica u službi podrške, koja je prvi put pokušala otvorenu vezu nakon što joj je brak od 23 godine okončan 2022.

Oboje su u dugoročnim vezama sa drugim poliamornim ljudima – Čarliz kaže da je istovremeno imala i do četiri partnera, dok je Met bio u vezi sa troje. Majka dvoje iz Česterfilda, Derbišir, rekla je da par praktikuje "poliamoriju za kuhinjskim stolom" gde partneri formiraju bliske, prijateljske odnose sa svojim drugim partnerima, često zajedno dele obroke i prostor.

- Čarliz i ja imamo odličnu hemiju, imamo slične ideale. Svaka veza je drugačija. Naći ćeš poliamornu osobu koja traži stvari koje ti ne možeš uvek da ispuniš, a lepota je u tome što ona pronađe drugog partnera koji može to da pruži - kazao je Met koji je i otac troje dece.

Čarliz je priznala da ponekad oseća ljubomoru zbog Metovih partnerki ali da to rešava razgovorom.

- Dolazim do Meta sa tom i onda me on uverava da nema potreba da budem ljubomorna. Za mene, emotivne veze se brzo stvaraju, tako da nije uopšte samo o seksu. Ostale ljude s kojima sam u vezi takođe smatram svojim partnerima - kazala je Čarliz pa dodala: