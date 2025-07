Britanka Helena Beriman , koja se izjašnjava kao naturistkinja, kaže da ona i njen muž trpe kritike zbog svog životnog stila. Pitate se zašto? Zato što odlaze u šetnje potpuno nagi! Ipak, Helenu i njenog muža, kako sami kažu, to neće sprečiti da se i dalje potpuno nagi pojavljuju u javnosti, ističući da 'to nije čudno'.

- Isprva sam bila malo zabrinuta zbog susreta sa prolaznicima. Ali su me drugi uverili da je to malo verovatno. Čak i ako bismo ih sreli, to zapravo ne bi imalo značaja jer su gole šetnje potpuno legalne u Velikoj Britaniji - kaže ova Britanka.