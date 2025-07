Naime, muškarac je izlazio sa 4 devojke i nijednoj nije rekao da postoji još neko u njihovom odnosu. Kad su saznale da su prevarene, odlučile su da mu serviraju hladan tuš koji će pamtiti do kraja života i to na kućnom pragu. Na početku videa vidimo jednu od devojaka kako dolazi do njegove kuće i poziva momka da izađe napolje. Pokazuje mu šta je izabrala te večeri da obuče, govori da joj je nedostajao, a onda ga pita da li bi želeo da upozna njene drugarice. Nije ni slutio da će iz mraka da se pojave tri devojke, koje on savršeno dobro poznaje.