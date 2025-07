"Ovo iskustvo mi nije samo donelo veliki finansijski gubitak. Dovelo me je i do 'burnout-a', dvogodišnje depresije i skoro uništilo moj brak. Znam da nisam jedini koji je tako pogođen i više ne želim da ćutim o tome", stoji u opisu isod objave na Instagramu.

"Imao sam i to sumnjivo zadovoljstvo da me baš on intervjuiše i zaposli. Kao što možete da pretpostavite, veoma je ubedljiv - ipak je uspeo da nagovori sopstvenu direktorku za ljudske resurse da ode s njim na javni koncert dok su bili u aferi. Takođe je ubedio mene i mnoge moje tadašnje kolege da mu se pridružimo toj kompaniji. Ubedio je i investitore da ulože skoro dve milijarde dolara.Ja i bezbroj drugih zaposlenih smo uložili svoje ušteđevine u akcije za zaposlene, i kada je firma propala i prodata za sitan novac, on i ostali visoki rukovodioci su otišli sa milionskim 'zlatnim padobranima', dok su zaposleni nižeg nivoa, poput mene i mnogih mojih kolega, izgubili desetine, pa i stotine hiljada dolara svoje lične ušteđevine", objašnjava svoju priču ovaj čovek.