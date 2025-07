Do sada je ukupno potrošila preko 140.000 dolara na razne zahvate . Zato joj nije bilo ništa neobično da 2019. godine iz Londona otputuje u Dominikansku Republiku radi operacije ugradnje implantata u zadnjicu, jer je Karibi često privlače ljude željne jeftinijih, a kvalitetnih estetskih intervencija u poređenju sa SAD.

Tragičan ishod jedne plastične operacije U emisiji britanske TV ličnosti Olivije Atvud „Olivia Attwood: The Price of Perfection“, Robinson je ispričala traumatično iskustvo kako je operacija krenula po zlu.

Normalno je da se implanti u zadnjici pomeraju dok koristite mišiće tog dela tela. Međutim, ako se previše pomeraju — to može postati ozbiljan problem.

To je upravo ono što se dogodilo Robinson, koja je potrošila još 85.567 dolara na korektivne operacije kako bi „popravila“ svoju zadnjicu.

„Kada se u nekom delu tela nalazi više masti nego što krvotok može da opskrbi, masno tkivo odumire, i to kroz proces koji smrdi i zove se masna nekroza. To može dovesti do infekcija koje zahtevaju antibiotike, hospitalizaciju, pa čak i sepsu,“ upozorio je dr Anderson.