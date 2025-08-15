Slušaj vest

Na društvenim mrežama nedavno je osvanuo snimak zabeležen ispred ruske pravoslavne crkve u bugarskoj prestonici Sofiji, a koji je u kratkom roku nasmejao ceo region i postao viralan.

U prvom planu je sveštenik koji stoji ispred Audija sa podignutom haubom, a scena je zaintrigirala i nasmejala brojne korisnike društvenih mreža u regionu. Sveštenik u crnoj mantiji drži otvoren molitvenik, dok je pored njega muškarac. Nije poznato da li je reč o vlasniku četvorotočkaša.

Na X profilu "една българка" piše: “U srcu Sofije stoji Ruska crkva, sagrađena 1914. godine, sa zlatnim kupolama i tihim šarmom. Danas je to i mesto gde vozači Audija dolaze da im se automobili blagoslove, nadajući se da će sveta vodica rešiti ono što mehaničar ne može”.

Portal Gospodari.com takođe, izveštava o viralnom snimku i piše: “Izgleda da samo u Bugarskoj treba sve osveštavati, od stanova preko restorana do automobila”.

Snimak neobične scene brzo je izazvao pravu buru komentara.

"Toliko učim o ovoj neverovatnoj zemlji zahvaljujući ovom nalogu, veliko hvala!", "Nemoj ga magijom pretvoriti u Volgu", "Čudna situacija u Bugarskoj", "Sveta vodica protiv kvarova", bili su samo neki od komentara ispod videa koji je nasmejao, ali i zaintrigirao korisnike mreža.

