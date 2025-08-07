Slušaj vest

Primeri iz sudske prakse neretko nas zbunjuju.Tako je jedna Francuskinja tužila nacionalnu telekompaniju zbog "moralnog uznemiravanja i diskriminacije na poslu" tvrdeći da je 20 godina primala platu, ali da nije imala nikakave obaveze prema firmi.

Tužba

Radila je kao sekretarica i u HR odeljenju do 2002. godine kada je zatražila premeštaj u drugi region Francuske. Njen zahtev je odobren, međutim novo radno mesto nije bilo prilagođeno njenim potrebama.

Otkaz Foto: Shutterstock

Firma se trudila da otkloni problem, međutim izveštaju kažu da nije uspela da izvrši nikakva prilagođavanja, te da je donešena odluka da joj isplaćuje platu narednih 20 godina bez bilo kakvih radnih zahteva.

Tvrdi da je diskriminišu i traži masnu odštetu

Pre devet godina imenovan je posrednik u rešavanju ove situacije, ali se stvari nisu pomakle sa mrtve tačke. Njeni advokati tvrde da je telekomunikacioni gigant na taj način pokušavao da je natera da napusti posao.

Foto: Shutterstoc

- Više vole da je plate nego da je nateraju da radi - rekao je advokat, dodajući da je žena podnela tužbu protiv kompanije i četvorice njenih menadžera zbog "moralnog uznemiravanja i diskriminacije na poslu u vezi sa njenim zdravstvenim stanjem".

- Raditi za osobu sa invaliditetom znači imati mesto u društvu, priznanje, društvene veze koje se stvaraju - rekao je advokat žene.

U ovom slučaju, Lorens Van Vasenove je sve ovo uskraćeno tako što je "stavljena na policu" 20 godina u nadi da će odustati, navode njeni advokati.

Otkaz Foto: Profimedia

Kompanija je tvrdila da je uzela u obzir "ličnu socijalnu situaciju" žene i da joj je neprekidno isplaćivala punu platu, plus nekoliko bespovratnih pomagala. Očigledno je bio planiran i "povratak na posao na prilagođena radna mesta“, ali se to nikada nije ostvarilo jer je zaposlenik redovno bio na bolovanju, naveli su iz kompanije.

Bonus video: Žaklina posle povrede na radu otvorila bolovanje i dobila otkaz