Presrećni otac saopštio je svom sinu da je osvojio milion funti na lutriji, nakon što je prethodno dve godine vodio tešku borbu sa rakom – a planovi koje ima za dobitak tope srca.

Samohrani otac, borac i heroj

Pol Harvi (51) iz gradića Atlboro u Norfolku, samohrani je otac dvoje tinejdžera. Poslednjih godina prošao je kroz pakao – lečio se od raka debelog creva i prolazio kroz iscrpljujuće tretmane. Ipak, sve to kao da je zaboravljeno onog trenutka kada je saznao da je osvojio ogroman dobitak na EuroMillions lutriji.

Prva porodična avantura – put u Grčku

Sa velikim osmehom i još većim snovima, Pol planira da odvede decu na prvo zajedničko letovanje u inostranstvo – i to u Grčku. Za ovu destinaciju ima poseban razlog: govori grčki tečno i jedva čeka da se pokaže pred decom. Otkrio je i da je 12 godina živeo na Kipru i nada se da će se jednog dana tamo vratiti.

Ali najpre – kaže kroz osmeh – moraju da izvade pasoše.

Novi dom, više prostora, više topline

Harvi trenutno živi sa decom u kući koja nema dovoljno soba, pa on spava u dnevnoj sobi. Sada planira da kupi prostraniji dom, kako bi svi imali svoj kutak.

"Konačno ću imati svoju spavaću sobu, a ne da spavam dole u dnevnoj," kaže on.

Iznenađenje koje je oduševilo sina

Pre nego što započnu novo poglavlje u životu, Pol je želeo da prvo lično saopšti deci radosnu vest. Sve je zabeležio kamerom, krišom postavljenom u kuhinji, čekajući da mu se sin vrati iz škole.

Sa suzama u glasu, upitao ga je:

“Koliko milionera znaš?”

Sin je odgovorio: “Nijednog, nemam para.”

Na to mu otac kaže: “Sad znaš jednog.”

Zatečeni tinejdžer prvo nije poverovao, uzviknuo je: “Ma daj, lažeš!”, ali kada je shvatio da je istina, zagrlili su se, smejali i skakali po kuhinji.

Pol je kasnije priznao da mu se “stvorila ogromna knedla u grlu”, ali da je znao da mora sam da im saopšti.

"Njihove reakcije bile su i smešne i dirljive. I dalje mi sve deluje nestvarno," rekao je.

Auto za ćerku i osiguranje za budućnost

U planu mu je i da kupi Fiat 500 kako bi ćerka mogla da uči da vozi – test joj je zakazan za kraj godine. Osim toga, deo novca iskoristiće da pomogne deci u završetku školovanja i izgradnji karijere.

"Veoma sam ponosan na ono što su već postigli. Imaju velike snove, i ja jedva čekam da im pomognem da ih ostvare."

Dodaje da želi da im obezbedi automobile i osiguranje, kako bi mogli da stignu do fakulteta i budućeg posla.

Do sreće – korak po korak

Pol je srećni tiket kupio 4. jula, ali nije odmah saznao da je postao milioner. Tek nedelju dana kasnije dobio je e-mail od Nacionalne lutrije u kojem su ga zamolili da hitno proveri svoj nalog – u početku je mislio da je u pitanju prevara. Nakon dodatne provere i potvrde dobitka putem jedinstvenog koda, shvatio je da je vest prava. Na kraju kaže, sa osmehom:

“Ovaj dobitak nam otvara mnogo mogućnosti, ali ne želim da žurim – hoću da sve uradim kako treba.”