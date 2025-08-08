Slušaj vest

Odlazak u toalet mnogima je jedini trenutak mira u toku dana, ali za Alison Dojl, poznatu TikTokerku, ta rutina se pretvorila u pravo iznenađenje – i to neprijatno.

Alison, koja na profilu @tismpump deli sadržaj o fitnesu, bodibildingu, ali i svoja iskustva sa mentalnim zdravljem i ADHD-om, nedavno je podelila snimak koji je postao viralan. U videu otvara poklopac WC šolje – i ugleda mrtvog slepog miša.

Njena prva reakcija bila je šok, ali i neverica, pa je pokušala da ga dodirne kako bi proverila da li je živ.

Slepi miš u Wc šolji Alison Dojl Foto: tiktok/@tismpump

– Sigurno je manji od najveće stolice koju sam ikada imala – našalila se u snimku.

Iako isprva nije planirala da ide kod lekara, komentari njenih pratilaca – kojih ima preko 55.000 – potpuno su je ubedili u suprotno. Mnogi su joj savetovali da hitno ode u bolnicu zbog mogućeg rizika od besnila,navodi Uniland.

U kasnijem videu Alison je otkrila da je primila vakcinu protiv besnila. Prema podacima organizacije The Bat Conservation, mali broj slepih miševa nosi viruse slične besnilu, poznate kao European Bat Lyssaviruses (EBLV), a mogućnost zaraze je vrlo mala. Ipak, virus se obično prenosi ugrizom ili ogrebotinom, ali i kontaktom sa pljuvačkom zaražene životinje ako dodirne oči, nos ili usta.

– Zvučaće glupo, ali pre par sati našla sam mrtvog slepog miša u toaletu. Objavila sam to na TikToku i stotinak ljudi mi je reklo da odmah primim vakcinu. Inače mi je teško da obavim i najjednostavnije stvari, pa sam htela da se vratim kući, ali ipak nisam htela da rizikujem – rekla je Alison medicinskom osoblju.

Radnik bolnice joj je rekao da je dobro što nije rizikovala i što se odmah javila lekarima.

