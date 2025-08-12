Slušaj vest

Jedna žena šokirala je sve na mrežama priznanjem da je nakon smrti supruga sačuvala njegovu tetovažu. Njen video eksplodirao je gotovo preko noći, a ona je detaljno objasnila proces, te čak u narednom snimku i pokazala kako to sve izgleda.

Kako je Anđelika objasnila, njen suprug je iznenada preminuo, a ona je znala da će sačuvati njegovu tetovažu jer je ranije razgovarala sa njim o tome.

"Dok sam bila u pogrebnom preduzeću i dogovarala sve detalje – a svi koji su, nažalost, prošli kroz taj proces znaju da se tada bira sve, od rasporeda stolica do vrste cveća – rekla sam: 'Želim da sačuvam tetovažu mog muža.' Naravno, mislili su da sam luda. Bili su vrlo ljubazni, ali im je to bilo nečuveno i nisu znali kako bismo to mogli izvesti."

"Jedno od najčešćih pitanja koje dobijam jeste: 'Kako ih pitaš za to? Kako tražiš dozvolu?' Ja nisam pitala. Nisam tražila. Nisam ostavila prostora da mi neko da ili uskrati dozvolu, jer sam znala da je to moguće i da je to ono što je moj muž želeo. Zato sam samo izjavila: 'Sačuvaću njegovu tetovažu.' Pogrebni direktor je to zabeležio, a nakon toga se uključila firma Save My Ink Forever, koja se bavi samim procesom čuvanja", nastavila je Anđelika i dodala da sam proces uklanjanja radi mrtvozornik.

"Imam mnogo emocija svakog dana, svakog trenutka, a ovo mi je pomoglo na način na koji nisam ni znala da mi treba pomoć. To je nešto što se ne može u potpunosti opisati. Ovo su suze radosnice. Želim da ljudi znaju da ova mogućnost postoji. Mogu podeliti i mnogo više detalja", objasnila je i otkrila da nakon smrti muža tetovaža nije jedino što je sačuvala.

"Nisam sačuvala samo njegovu tetovažu – radila sam još stvari zbog kojih su me neki smatrali čudnom i osuđivali, ali i to ću podeliti. Pokazaću i šta smo sve skupili tokom ovog putovanja, kao i najlepše načine na koje su ljudi odavali počast svojim voljenima", dodala je Anđelika.

Pogledajte i kako izgleda sačuvan delić kože njenog pokojnog supruga:

Komentari ljudi nisu izostali, a mišljenja su podeljena. Dok jedni smatraju da je ovako nešto preterano, te čak javno mole porodice da im ne padne na pamet da iskopiraju Anđelikin primer, ima i onih koji žale što ranije nisu znali da je ovako nešto moguće.

"Kako da se osiguram da moja porodica ne uradi ovako nešto", "Volela bih da sam znala za postupak, moj muž je imao prelepu tetovažu mene kao sirene", "Doniramo organe ljudima, zašto je ovo čudno", "Ovo nije čudno nimalo. Ja sam sačuvao očne jabučice moje žene, imala je najlepše oči na svetu", "Izvini ali ovo je previše 'Kad jaganjci utihnu'", "Volela bih da sam zanala za ovo. Prošle godine je preminuo moj sin, imao je prelepe tetovaže. Na sahrani sam isekla par njegovih lokni da sačuvam", samo je delić onoga što su ljudi pisali.

