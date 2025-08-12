Slušaj vest

Na dan venčanja, mladenci obično okupljaju ljude koji im najviše znače: članove porodice, bliske prijatelje i one s kojima žele da podele jedan od najposebnijih trenutaka u svom životu. Spisak gostiju pažljivo se sastavlja kako bi se obezbedilo da atmosfera bude ispunjena ljubavlju, podrškom i radošću. Međutim, digitalni preduzetnici iz američke savezne države Ajdaho odlučili su da prodaju ulaznice za svoj veliki dan.

1000 dolara za ulazak na svadbu

Pre nego što su 1. avgusta izrekli sudbonosno „da“, Marlej Džeks (34) i Stiv Larsen (37) tražili su po 1.000 dolara za dolazak na njihovo ekstravagantno venčanje vredno 50.000 dolara, čime su omogućili dolazak čak 270 gostiju – od kojih je većina bila potpuni neznanci sa interneta.

Kako su objasnili, njihov glavni cilj nije bila zarada, već pokušaj „poremećaja“ višemilijardske industrije venčanja i želja da svet učine boljim mestom.

- Prikupili smo 132.000 dolara u humanitarne svrhe - rekla je mlada i objasnila je da je prvobitno neobavezno iznela ideju o prodaji ulaznica za svoje venčanje kao šalu svojim pratiocima na Instagramu, kojih ima 21.000, prenosi New York Post.

- Venčanja su toliko skupa, a prodaja ulaznica za jedno je nešto što remeti ustaljene norme“, izjavila je Marlej koja je sa svojim novopečenim suprugom višak sredstava sa venčanja donirala organizaciji "Village Impact", posvećenoj izgradnji škola u Africi.

- Želeli smo to da uradimo iz srca i sa namerom, a ne kao neku prevaru - dodala je.

Gosti imali niz neobičnih aktivnosti

Dok su planirali svoje neobično slavlje u rodnom gradu Boiseu, budući mladenci ostali su šokirani „ludim“ troškovima lokalnih prostora za venčanja – poput naknade od 650 dolara samo za sečenje torte. Umesto da probiju budžet, par je odlučio da pozove svojih 192.000 pratilaca na Instagramu i YouTube-u da plate mesto na njihovoj proslavi. Otprilike 30 imućnijih gostiju kupilo je VIP vaučere po ceni od 997 dolara, što su Marlej i Larsen na kraju zaokružili na 1.000 dolara. Osim uobičajene večere uoči venčanja, same ceremonije i svadbene proslave, ova svota obezbedila je učesnicima dubljeg džepa i niz neuobičajenih aktivnosti, poput sesija savetovanja o romantičnim vezama koje su vodili stručnjaci.

- Naša publika na društvenim mrežama zapravo je smislila cenu od 1.000 dolara. Pitali smo ih koliko bi očekivali da plate za ova posebna iskustva i rekli su: "Hiljadu dolara!" - rekao je Larsen.

VIP ulaz za porodicu i prijatelje

Porodici i prijateljima para odobren je puni VIP pristup njihovoj trodnevnoj proslavi. Onima sa skromnijim budžetom ponuđena je opcija plaćanja 57 dolara za prisustvo svečanosti i prijemu u petak popodne ili 97 dolara za dolazak i na večeru u četvrtak veče, kao i na samo venčanje.

Oko stotinu gostiju odlučilo se za te opcije. Ipak, nisu svi videli vrednost u ovom neobičnom načinu prikupljanja sredstava. Mnogi korisnici interneta kritikovali su par zbog ovog poteza, optužujući ih da ismevaju brak i nazivajući ih ludima.

Od para će izgraditi učionice za decu u Keniji

Ipak, naplaćivanje ulaznica za venčanje postalo je trend kao jedinstven način uštede novca. Marlej i Larsen kažu da su presrećni što su uspeli da pokriju troškove raskošne proslave, ali ih još više raduje što će narednog jula otputovati u Keniju, gde će izgraditi učionice za decu u potrebi, koristeći novac prikupljen na svom venčanju.

- Izgradnja jedne učionice sa organizacijom "Village Impact" košta 15.000 dolara. Bili smo s njima u Africi pre dve godine i to je bilo najlepše iskustvo koje nam je promenilo život. Kada smo to podelili na svadbenom prijemu, nekoliko ljudi je doniralo čitav iznos - ispričala je mlada i dodala da su joj na venčanju prilazili ljudi i govorili da je ne poznaju, ali da im je fantastično.

- Došli su kao stranci, otišli kao prijatelji, a sada svi zajedno idemo na putovanje u Afriku koje će nam sledeće godine promeniti život - izjavila je 34-godišnjakinja.

