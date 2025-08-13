Slušaj vest

Plan je bio jednostavan – prići slonu, nasmešiti se i dobiti savršenu fotografiju za uspomenu. Međutim, devojka koja je to pokušala na Tajlandu dobila je potpuno drugačiju priču… i viralni snimak koji je obišao planetu.

Na videu, koji se već danima deli na TikTok-u, vidi se kako se približava ogromnoj životinji, spremna da ovjekoveči trenutak. Ali, umesto mirnog poziranja, slon je odlučio da preuzme glavnu ulogu – nežno ju je obavio svojom surlom i prekrio joj celo lice.

Internet je oduševljen. Za samo nekoliko dana, ovaj simpatični trenutak prikupio je više od 90 miliona pregleda, a komentari pristižu iz svih krajeva sveta. Jedni se smeju spontanoj reakciji životinje, drugi priznaju da ih je prizor malo prestravio – kao da je slon odlučio da je “zgrabi” i ne pušta.

Bilo da vam deluje smešno ili pomalo zastrašujuće, jedno je sigurno – ova turistkinja sa Tajlanda dobila je uspomenu koju nikada neće zaboraviti.

