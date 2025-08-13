Slušaj vest

Žena iz Viskonsina otputovala je na drugi kraj sveta, prerušila se i pokušala da ubije muškarca po nalogu osobe koju je upoznala preko aplikacije za upoznavanje.

Ejmi Betro (44) proglašena je u utorak, 12. avgusta, krivom pred Krunskim sudom u Birmingemu za zaveru s ciljem ubistva i dva krivična dela povezana sa vatrenim oružjem, saopštila je Kraljevska tužilačka služba (CPS).

"Obična" žena sa smrtonosnim planom

Policija je Betro opisala kao "običnu" ženu iz Vest Allisa, s minimalnim kriminalnim dosijeom. Ipak, 2019. godine otputovala je u Ujedinjeno Kraljevstvo, obukla nikab kako bi sakrila identitet i uputila se u slepu ulicu u Birmingemu, do kuće žrtve, Sikandera Alija.

Tamo je čekala oko 45 minuta, a kada je Ali stigao, sigurnosne kamere su je snimile kako mu prilazi s pištoljem u ruci. Pucala je iz neposredne blizine, ali se oružje zaglavilo, što mu je omogućilo da pobegne u automobilu.

Ejmi Betro uhapšena zbog ubistva

Povratak na mesto zločina

Sutradan se vratila taksijem do Aliijeve kuće i ovog puta ispalila tri metka, nanevši veliku materijalnu štetu. Dok je napuštala mesto događaja, sa svog „burner” telefona poslala je poruke žrtvinom ocu, uključujući i provokaciju: "Prekini da se igraš žmurke, imaš sreće što se pištolj zaglavio."

Nedugo zatim pobegla je iz zemlje.

Ljubav iz aplikacije pretvorena u smrtonosnu misiju

Prema navodima tužilaštva, Betro je ušla u svet međunarodnog kriminala po nalogu svog ljubavnika, Mohammeda Nazira kojeg je upoznala preko aplikacije za upoznavanje i posetila u U.K. krajem 2018. i početkom 2019.

Foto: West Midlands Police

Godinu dana pre pokušaja ubistva, Nazir i njegov otac Mohammed Aslam povređeni su u tuči u radnji koju je posedovao Alijev otac. Sukob porodica prerastao je u osvetu – Nazir je regrutovao Betro da počini ubistvo.

Nazir i Aslam su prošle godine osuđeni za zaveru radi ubistva; Nazir je dobio 32 godine zatvora, a Aslam 10 godina.

Pet godina bekstva

Dok su Nazir i njegov otac bili na suđenju, Betro se skrivala u Jermeniji, izbegavajući hapšenje punih pet godina. Pronađena je tek prošle godine kada ju je novinar Daily Maila locirao i obavestio policiju. Nakon hapšenja, izručena je Ujedinjenom Kraljevstvu.