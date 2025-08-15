Slušaj vest

Od svih neugodnosti koje mogu da se dogode na venčanju, pogrešno izgovaranje imena partnera tokom zaveta sigurno je pri samom vrhu liste. Upravo to se dogodilo Endruu Fildesu (51) iz Harlingtona, koji je tokom ceremonije venčanja,umesto imena svoje buduće supruge Rebeke (46), izgovorio – ime bivše devojke.

Ceremonija se održala u matičarskoj kancelariji u Bedfordsiru u oktobru 2023. godine, nakon šest godina zajedničkog života. Iako je par do tada bio siguran u svoj odnos, nervoza je učinila svoje. Endru je drhtao, znojio se i – u trenutku zaveta – rekao „Sara“, ime žene sa kojom je bio u vezi punih 15 godina.

Mladoženja i mlada se smeju tokom venčanja nakon što je izgovorio pogrešno ime Foto: printscreen/tiktok/scalesfeathersandfur

Video postao viralan na TikToku

Rebeka je, umesto da se uvredi, reagovala smehom. Čak je objavila snimak ovog trenutka na TikToku uz duhovit opis: „Kada te novi muž nazove imenom svoje bivše“. Klip je brzo privukao pažnju, sakupivši više od 37.800 pregleda i brojne komentare korisnika, od kojih su neki situaciju uporedili sa čuvenom scenom iz serije „Prijatelji“, kada Ros na venčanju kaže „Rejčel“ umesto „Emili“.

Endru priznaje da je to bio najgori mogući trenutak za takvu grešku:

„Da budem pošten, Rebeka ima drugo ime koje je slično, pa sam pomešao dok sam govorio. Bio sam u panici, pred porodicom i prijateljima, i nisam ni primetio šta sam rekao dok me nije ispravila.“

„Pravi Ros i Rejčel trenutak“

Mladoženja je situaciju opisao kao „pravi Ross i Rejčel moment“, uz osmeh priznajući da je ceo život izbegavao javne nastupe i da mu je stajanje pred publikom izuzetno neprijatno. Njegov brat je odmah pokrio lice rukom, sin odmahnuo glavom, a Endru je shvatio da se dogodilo nešto što će ostati zapamćeno.

Uprkos tome, venčanje opisuje kao „najlepši dan u životu“.

„Smejala se, voli da se šali na moj račun. Često spomenemo taj trenutak. I dalje mi je malo neprijatno, ali ne shvatam previše ozbiljno", navodi DejliMejl.

Rebeka, koja radi kao šetač pasa, kaže da je bila iznenađena, ali da je verovala mužu:

„Nije idealno čuti ime bivše na sopstvenom venčanju, ali znam da nije bilo zlonamerno. Bila je to greška iz nervoze. Samo sam se nasmejala. Sada se šalim da mi duguje pravo venčanje na kojem će pravilno izgovoriti moje ime.“

Reakcije javnosti podeljene

Na TikToku su komentari bili podeljeni. Jedni su se šalili na račun para:

„Ross i Rejčel moment!“

„Ros Gelar, jesi li to ti?“

Drugi su reagovali oštro:

„Ne bih mu ovo oprostila nikada.“

„Ja bih izašla iz crkve.“

