Mladi par influensera tvrdi da im je zabranjen ukrcaj na let za Portoriko nakon što su se za informacije o viznom režimu oslonili na ChatGPT, koji im je dao netačne podatke. Zbog toga su na aerodrom stigli sa pogrešnom dokumentacijom i ostali bez putovanja.

U videu koji su španski turisti objavili na društvenim mrežama, tiktokerka Meri Kaldas u suzama hoda aerodromom nakon što joj je uskraćeno putovanje. Dok je njen partner Alehandro Sid teši, Kaldas se obraća kameri:

- Vidi, uvek puno istražujem, ali pitala sam ChatGPT i rekao je ne - ispričala je Meri misleći na pitanje da li im trebaju vize za ulazak u Portoriko.

- Više ne verujem tom ku*kinom sinu - dodala je kroz kroz suze i zatim našalila da im je alat veštačke inteligencije dao pogrešne informacije iz osvete.

- Više mu ne verujem jer ga ponekad vređam, nazivam ga kopiletom, kažem mu "beskoristan si, ali dobro me informiši'... ovo je njegova osveta - zaključila je Meri.

TikTok publika ih ismeva

Video je na TikToku prikupio više od šest miliona pregleda, a brojni tiktokeri su ismejali par jer su se za informacije oslonili na AI umesto da provere zvanične izvore.

"Prirodna selekcija, valjda. Ako ideš na prekooceansko putovanje i sve savete temeljiš na ChatGPT-ju, dobro si i prošao", "Ko uopšte veruje ChatGPT-ju za takve stvari?", neki su od komentara u nizu.

Ipak, neki su stali u odbranu alata, tvrdeći da odgovor možda i nije bio netačan, već da je par postavio pogrešno pitanje. Naime, španskim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Portoriko, ali moraju elektronski dobiti odobrenje za putovanje – ESTA (Elektronski sistem za odobravanje putovanja).

