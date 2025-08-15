Influenseri propustili let zbog greške ChatGPT-ja: "Više mu ništa ne verujem", sada ih svi ismeju na mrežama (VIDEO)
Mladi par influensera tvrdi da im je zabranjen ukrcaj na let za Portoriko nakon što su se za informacije o viznom režimu oslonili na ChatGPT, koji im je dao netačne podatke. Zbog toga su na aerodrom stigli sa pogrešnom dokumentacijom i ostali bez putovanja.
U videu koji su španski turisti objavili na društvenim mrežama, tiktokerka Meri Kaldas u suzama hoda aerodromom nakon što joj je uskraćeno putovanje. Dok je njen partner Alehandro Sid teši, Kaldas se obraća kameri:
- Vidi, uvek puno istražujem, ali pitala sam ChatGPT i rekao je ne - ispričala je Meri misleći na pitanje da li im trebaju vize za ulazak u Portoriko.
- Više ne verujem tom ku*kinom sinu - dodala je kroz kroz suze i zatim našalila da im je alat veštačke inteligencije dao pogrešne informacije iz osvete.
- Više mu ne verujem jer ga ponekad vređam, nazivam ga kopiletom, kažem mu "beskoristan si, ali dobro me informiši'... ovo je njegova osveta - zaključila je Meri.
TikTok publika ih ismeva
Video je na TikToku prikupio više od šest miliona pregleda, a brojni tiktokeri su ismejali par jer su se za informacije oslonili na AI umesto da provere zvanične izvore.
"Prirodna selekcija, valjda. Ako ideš na prekooceansko putovanje i sve savete temeljiš na ChatGPT-ju, dobro si i prošao", "Ko uopšte veruje ChatGPT-ju za takve stvari?", neki su od komentara u nizu.
Ipak, neki su stali u odbranu alata, tvrdeći da odgovor možda i nije bio netačan, već da je par postavio pogrešno pitanje. Naime, španskim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Portoriko, ali moraju elektronski dobiti odobrenje za putovanje – ESTA (Elektronski sistem za odobravanje putovanja).
