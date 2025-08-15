Policajka uhvaćena u vrelim razgovorima sa opasnim zatvorenikom: U eksplicitnim pismima opisali sve njihove avanture
Mlada policijska službenicaMegan Gibson (26) iz Zapadnog Jorkšira na severu Engleske priznala je krivicu za nedolično ponašanje u javnoj funkciji i posedovanje kanabisa nakon što je započela zabranjenu romansu sa opasnim zatvorenikom iz HM Wealstun zatvora, blizu Veterbija.
Tokom samo pet meseci rada u zatvoru kategorije C, Gibson se zaljubila u zatvorenika iz organizovane kriminalne grupe, sa kojim je, prema navodima tužilaštva, imala telefonski "intiman" odnos i razmenjivala eksplicitna pisma.
U njima su opisivali svoje "avanture", a tužiteljka Luiz Prajk naglasila je da sadržaj sugeriše postojanje i fizičkog kontakta, iako to nije zvanično potvrđeno.
Zabranjena ljubav iza rešetaka
Gibson je zatvoreniku omogućila pristup ograničenim delovima zatvora, posećivala ga u smeštaju za preseljenje i slala njegovoj majci preko 900 poruka kako bi ostali u kontaktu. Policija je prilikom njenog hapšenja pronašla 1.000 funti u gotovini, za koje je tvrdila da su namenjene tetovaži - ali provere su pokazale da novac nikada nije podignut sa računa.
Sud je čuo da je u njenom kratkom mandatu u zatvoru protiv nje podneto čak 102 obaveštajna izveštaja o borbi protiv korupcije, što znači da je gotovo svaki radni dan postojao novi signal za uzbunu.
Suđenje odloženo
Gibson je trebalo da bude osuđena ovog četvrtka, ali je ročište odloženo za novembar, kada će Krunski sud u Lidsu odlučiti o visini kazne. Sudija Kejt Rejfild istakla je ozbiljnost slučaja, podsetivši da se radi o "potpuno neprikladnom odnosu" sa zatvorenikom koji služi kaznu i koji je član kriminalne mreže.
Ovaj skandal podseća na nedavni slučaj iz Južnog Velsa, gde je zatvorski službenik priznao sličnu aferu u zatvorima HMP Usk i HMP Preskoud.
(Kurir.rs/ Ona)
