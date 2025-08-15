Slušaj vest

Mlada policijska službenicaMegan Gibson (26) iz Zapadnog Jorkšira na severu Engleske priznala je krivicu za nedolično ponašanje u javnoj funkciji i posedovanje kanabisa nakon što je započela zabranjenu romansu sa opasnim zatvorenikom iz HM Wealstun zatvora, blizu Veterbija.

Tokom samo pet meseci rada u zatvoru kategorije C, Gibson se zaljubila u zatvorenika iz organizovane kriminalne grupe, sa kojim je, prema navodima tužilaštva, imala telefonski "intiman" odnos i razmenjivala eksplicitna pisma.

Megan Gibson
Megan Gibson Foto: Printscreen/Facebook

U njima su opisivali svoje "avanture", a tužiteljka Luiz Prajk naglasila je da sadržaj sugeriše postojanje i fizičkog kontakta, iako to nije zvanično potvrđeno.

Zabranjena ljubav iza rešetaka

Gibson je zatvoreniku omogućila pristup ograničenim delovima zatvora, posećivala ga u smeštaju za preseljenje i slala njegovoj majci preko 900 poruka kako bi ostali u kontaktu. Policija je prilikom njenog hapšenja pronašla 1.000 funti u gotovini, za koje je tvrdila da su namenjene tetovaži - ali provere su pokazale da novac nikada nije podignut sa računa.

Sud je čuo da je u njenom kratkom mandatu u zatvoru protiv nje podneto čak 102 obaveštajna izveštaja o borbi protiv korupcije, što znači da je gotovo svaki radni dan postojao novi signal za uzbunu.

undefined
Megan Gibson Foto: Printscreen/Facebook

Suđenje odloženo

Gibson je trebalo da bude osuđena ovog četvrtka, ali je ročište odloženo za novembar, kada će Krunski sud u Lidsu odlučiti o visini kazne. Sudija Kejt Rejfild istakla je ozbiljnost slučaja, podsetivši da se radi o "potpuno neprikladnom odnosu" sa zatvorenikom koji služi kaznu i koji je član kriminalne mreže.

Ovaj skandal podseća na nedavni slučaj iz Južnog Velsa, gde je zatvorski službenik priznao sličnu aferu u zatvorima HMP Usk i HMP Preskoud.

(Kurir.rs/ Ona)

