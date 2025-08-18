Slušaj vest

Internetom se proširio video jedne Amerikanke koja je pokazala hranu koju je kupila za svoju porodicu, a na koju je potrošila ukupno 500 dolara (oko 428 evra).

- Američka porodica potroši 500 dolara na apsolutno smeće od hrane. Nema svežeg mesa, povrća ni voća – kako uopšte funkcionišu? Ne razumem ovo proždrljivo ponašanje - piše u opisu videa podeljenog na mreži X.

Amerikanka je u videu ispričala da ima 37 godina i da je majka trojice sinova. Potom je pokazala šta je kupila za svoju porodicu u prodavnici namirnica. U papirnoj kesi su bila četiri pakovanja tosta, kokice, šećer, kolačići, sokovi, pileći medaljoni, nekoliko vrsta čipsa, 37 smrznutih pica, štapići od mocarele, mleko, keks, ulje, brašno, sosevi, nekoliko kesa pomfrita...

Ljudi su u komentarima pisali da im nije jasna jedna stvar – zašto nije kupila nijednu zdravu namirnicu osim lubenice.

„To je sve prerađeno“, „Sr**e od hrane“, „Ne trudi se ni da kuva, deca će za večeru dobiti žitarice“, „Doslovno nema hranljivih materija u 99,9% artikala koje je kupila. Bože moj, žao mi ih je“, „A ja sam mislila da je moja ishrana loša. Ovo je užasno“, „Zavisni su od šećera“, „Voleo bih da je ovo neka šala“, „Nije kupila hranu, već nešto slično tome, užas“, „37 smrznutih pica? Užas“, neki su od komentara na X-u. Javili su se i neki Amerikanci koji su poručili da ne kupuju svi ovakve stvari.

Milioni pregleda

Ovo je samo jedan od videa koji se proširio internetom, a koji je objavila američka tiktokerka koja se na društvenim mrežama predstavlja pod korisničkim imenom @boymomx3_b. Ona često objavljuje videe u kojima pokazuje hranu koju je kupila i šta njena deca jedu.

Njen sadržaj uglavnom prikazuje svakodnevne situacije iz života, često kroz prizmu majčinstva i brige za trojicu sinova. Objavljuje kratke videozapise u formatu „Get Ready With Me“, odgovara na komentare pratilaca te deli humoristične scene iz porodične rutine. Prati je više od 42.000 ljudi na TikToku, a neki videi su skupili više od pet miliona pregleda.

Prehrambene navike u SAD-u

Prehrambene navike u Sjedinjenim Američkim Državama često su predmet stereotipa, a istraživanja potvrđuju određene obrasce. Prema izveštaju CDC-a (Centers for Disease Control and Prevention), više od polovine kalorija koje Amerikanci unose dolazi iz ultraprerađene hrane, naročito među decom i tinejdžerima. Fast food nije ograničen samo na određene društvene slojeve, već ga konzumiraju gotovo svi, dok su jela poput hamburgera, pice, pržene piletine i testenine sa sirom među najomiljenijima u zemlji.

Ipak, slika nije jednostrana. Istraživanja Pew Research-a pokazuju da većina Amerikanaca i dalje redovno priprema obroke kod kuće, dok su naručivanje hrane i česti odlasci u restorane manje zastupljeni. U proseku pojedu dva do tri obroka dnevno, ali su i skloni preskakanju obroka i užinama, najčešće u obliku grickalica.

Američka kuhinja se tako kreće između globalno poznatih fast food klasika i raznovrsnih domaćih jela, pri čemu kulturna raznolikost i regionalne specifičnosti dodatno oblikuju način ishrane.

