Slušaj vest

Još jedan snimak sa svadbe iz Srbije privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama i brzo postao viralan. Prema komentarima korisnika TikToka, slavlje se odigralo u selu Dren, nadomak Obrenovca.

Ono što ovu svadbu izdvaja od brojnih drugih jeste nesvakidašnji izbor prevoza – gosti su, naime, odlučili da na venčanje stignu kamionom. Vesela povorka se ukrcala na ukrašenu prikolicu, a dok je vozač kamiona upravljao putem, zvanice su igrale i slavile u ritmu muzike.

Sudeći po brojnim komentarima, atmosfera je bila izuzetna, a mnogi su ovu proslavu opisali kao jedinstvenu i nezaboravnu.

"Lep prizor, nema šta!", "Svaka čast onome ko se dosetio ovakve vožnje, ali mi, Balkanci, definitivno smo prešli igricu", "Ovo je bila mnogo jaka svadba, preko 100.000 evra je sve koštalo, a mladenci su dobili kuću i stan u Beču na poklon", "Ovo samo Srbi mogu", "E sad sam videla sve u životu", pisali su korisnici društvenih mreža.

Klikom na link saznajte zašto su Srbi poručili jednoj mladi da se odmah razvede od mladoženje.

Bonus video: Svadba sina Save Miloševića