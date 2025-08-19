Slušaj vest

Još jedan snimak sa svadbe iz Srbije privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama i brzo postao viralan. Prema komentarima korisnika TikToka, slavlje se odigralo u selu Dren, nadomak Obrenovca.

Ono što ovu svadbu izdvaja od brojnih drugih jeste nesvakidašnji izbor prevoza – gosti su, naime, odlučili da na venčanje stignu kamionom. Vesela povorka se ukrcala na ukrašenu prikolicu, a dok je vozač kamiona upravljao putem, zvanice su igrale i slavile u ritmu muzike.

Sudeći po brojnim komentarima, atmosfera je bila izuzetna, a mnogi su ovu proslavu opisali kao jedinstvenu i nezaboravnu.

"Lep prizor, nema šta!", "Svaka čast onome ko se dosetio ovakve vožnje, ali mi, Balkanci, definitivno smo prešli igricu", "Ovo je bila mnogo jaka svadba, preko 100.000 evra je sve koštalo, a mladenci su dobili kuću i stan u Beču na poklon", "Ovo samo Srbi mogu", "E sad sam videla sve u životu", pisali su korisnici društvenih mreža.

Klikom na link saznajte zašto su Srbi poručili jednoj mladi da se odmah razvede od mladoženje.

Ne propustiteLudi svet"Odmah se razvedi" Zbog muzike koju je mladoženja odabrao za ulazak u salu pola Srbije mladi poručuje da ga ostavi, druga polovina mu poručuje da je genije
Venčenje
ŽenaMladenci zaradili 20.000 evra na svadbi, pa otkrili kako im je to uspelo: Dok drugi završavaju u minusu, oni su bili srećne ruke, a ovo je ključ
0609-shutterstock-1430660201.jpg
Ludi svetMladoženja izbacio majku sa venčanja bez razmišljanja: Priredila mu pravo poniženje pred gostima i mladom, a onda joj servirao hladan tuš
1961209-profimedia0216969190-edit.jpg
Ludi svetMlada na svadbi uzela sve koverte i nestala sa bivšim: Svastika ukrala 30 kompleta escajga, a organizator večanja otkrio koji poklon je sve šokirao
mlada.jpg

Bonus video: Svadba sina Save Miloševića

Svadba sina Save Miloševića Izvor: Instagram/ekoparkbeograd