Bračni par koji se već više od decenije ponosno upušta u svet „svingovanja“ podelio je iskustva i otkrio šta bi voleli da su znali pre nego što su krenuli na svoje prvo spicy krstarenje.

Ako se pitate šta zapravo znači „spicy krstarenje“ – reč je o putovanjima namenjenim isključivo odraslima, gde parovi imaju priliku da istraže senzualne avanture van granica svoje veze, ali i da istovremeno učvrste sopstvenu povezanost.

Bela i Džejs: iskusni putnici na Bliss Cruise avanturama

Bela i Džejs su već dobro upoznati sa svetom ovakvih putovanja, a često plove sa Bliss Cruise, gde čak 6.700 svingera preuzme luksuzni brod Symphony of the Seas kompanije Royal Caribbean. Na tim putovanjima, kako sami kažu, atmosfera je i više nego vrela.

Ovaj bračni par, koji redovno deli detalje svog avanturističkog načina života na društvenim mrežama i sajtu 4ourplay.com, otkrio je tri najvažnije stvari koje bi svaki par trebalo da zna pre nego što zakorači na ovakvu vrstu krstarenja.

1. Ne žurite – sve je maraton, a ne sprint

„Prva stvar je – idite polako,“ upozorava Jase. „Na brodu postoji toliko događaja, toliko zabavnih stvari, ali morate da imate na umu da je ovo maraton, a ne sprint.“

On dodaje: „Mnogo je bolje odabrati ono što zaista želite i u tome maksimalno uživati, nego pokušati da budete svuda i završite previše umorni, pa na kraju ne doživite ništa onako kako treba.“

2. Granice i poverenje među partnerima

Bela i Džejs su srednjoškolske ljubavi, pa veoma dobro poznaju granice jedno drugog. Upravo zato, Bela savetuje da je ozbiljan razgovor sa partnerom obavezan pre nego što uopšte kročite na brod.

„Uskladite svoje granice, saznajte nivo komfora jedno drugog i pričajte o tome šta oboje želite da istražite,“ poručuje Bela. „Ta jasnoća unapred doneće vam još jaču povezanost tokom krstarenja.“

3. Otvorite se za nova poznanstva

Treći savet, prema Džejsu, odnosi se na otvaranje i stvaranje novih konekcija.

„Sasvim je u redu da budete nervozni – svi su nervozni kada idu na svoje prvo krstarenje ovog tipa,“ kaže on. „Ali suština je da izađete iz svoje zone komfora, upoznajete nove ljude i pravite veze koje itekako mogu da obogate celo iskustvo.“

On dodaje da su upravo te konekcije ono što krstarenje čini posebnim:

„Naravno, najvažnije je da ostanete povezani sa svojim partnerom. Ali kada se upoznate s ljudima sa kojima možete otići na večeru, zaigrati na plesnom podijumu ili podeliti neku aktivnost, sve postaje još uzbudljivije i mnogo zabavnije.“

Mali trik za prevazilaženje treme

Za one koji osećaju posebnu nervozu, Džejs otkriva trik koji njima pomaže od samih početaka:

„Imamo savet koji nam je mnogo značio na početku. Kada se ukrcate na brod, jednostavno priđite prvoj osobi koju sretnete i pozdravite je. Recite nešto jednostavno, poput: ‘Sviđa mi se tvoja haljina’ ili ‘Odakle ste?’ – to je mali ledolomac, a razbije tremu i sve kasnije postaje lakše.“

