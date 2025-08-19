Slušaj vest

Šokantan trenutak kada je par influensera, koji se bavi davanjem kritika o hrani, direktno udaren automobilom dok su snimali degustaciju burgera obišao je čitav svet.

Naime, Nina Santjago i Patrik Blekvud snimali su recenziju hrane u restoranu "CuVee’s Culinary Creations" u Hjustonu, Teksas, kada je SUV vozilo probilo stakleni izlog i direktno udarilo u njihov sto. Dok su jeli bogatu trpezu sa losos mini sendvičima, "predsedničkim ostrigama" i jastogom, vozilo je iznenada proletelo kroz izlog restorana i udarilo direktno u sto za kojim su sedeli.

Haos i povrede

U trenutku udara, par je izbačen sa svojih mesta, dok su se krhotine stakla raspršile svuda oko njih. U snimku se vidi kako brzo pokušavaju da se udalje iz mesta nesreće dok krvare.

- Blagosloven sam, hvala ti, Gospode. Hvala ti, univerzume. Samo sam zahvalan što sam živ. To je bilo najstrašnije s****e ikada - rekao je Patrik kad su stigli u bolnicu.

- Ne osećam se dobro. Telo mi je ukočeno, glava me malo boli, vilica me boli... ali srećna sam što sam živa. Ovo je druga nesreća ovog meseca. Činjenica da smo preživeli oboje... ne znam da li smo srećni ili sje***i. Hoću da zaplačem, ali ne mogu. Pokušavam da ne poludim - dodala je Nina.

Neizvesni uzrok nesreće

Uzrok sudara još nije poznat, ali lokalni mediji izveštavaju da su policija iz Tajlera i službe hitne pomoći UT Health EMS bili prisutni na licu mesta nakon što je automobil udario u restoran. Ovaj par je poznat po tome što snima sebe dok jedu velike količine hrane i objavljuju te snimke na društvenim mrežama, gde imaju stotine hiljada pratilaca.

- Ne možemo ni da izrazimo koliko se srećno i blagosloveno osećamo što smo živi nakon onoga što nam se dogodilo. Sedeli smo u udobnom separeu u našem omiljenom restoranu, uživali u ‘happy hour-u’ uz losos mini sendviče, predsedničke ostrige, kombinaciju makarona i sira (klasične, sa jastogom i sa tartufima), škampe sa grizom i osvežavajuće piće. Smejali smo se, imali sjajno veče, i baš kad smo nazdravljali sendvičima u "buum" trenutku, iznenada se SUV zaleteo kroz stakleni zid brzinom od 55–65 km/h. Bez ikakvog upozorenja, staklo se raspršilo svuda, nastao je haos, i vozilo je udarilo pravo pored Patrika, s njegove spoljne strane. Bili smo na nekoliko centimetara od katastrofe, ali čudom, oboje smo preživeli. Potreseni smo i zauvek promenjeni - naglasili su posle nesreće pa dodali:

- Ovo zastrašujuće iskustvo nas je podsetilo koliko je život dragocen. Ništa nije zagarantovano. Uradite ono što želite danas. Budite srećni danas. Oslobodite se svega što vas sputava. Oprostite svima. Nemate vremena za gluposti. Osećamo se kao da smo dobili drugu šansu i odlučni smo da je maksimalno iskoristimo. Radimo na sebi svakog dana kako bismo postali bolji ljudi i ostvarili svoje ciljeve. Želimo vam sve najbolje u životu. Čuvajte se, život je nepredvidiv. Taj SUV se pojavio niotkuda, a mi smo samo jeli običan obrok - zaključili su, prenosi Daily Mail.

