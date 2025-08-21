Mlada se sajlom spušta s balkona na svadbi u Hrvatskoj

Slušaj vest

Snimak sa jedne svadbe u Hrvatskoj postao je pravi hit na društvenim mrežama, nakon što je objavljen na popularnim profilima Volim Hrvatsku. Na snimku se vidi mladenka koja je, umesto klasičnog ulaska, izabrala potpuno nesvakidašnji način – spustila se sajlom sa balkona pravo do mladoženje.

Spektakularan ulazak koji je oduševio sve

U trenutku kada je obula štiklu na sajlu i krenula da se spušta, gosti su zanemeli od iznenađenja. Mnogi su komentarisali da izgleda kao da je na ziplajnu, a hrabri poduhvat završila je bez greške – pravo u naručje izabranika.

Pogledajte viralni momenat u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Mlada se sajlom spušta s balkona na svadbi u Hrvatskoj Foto: printscreen/instagram/volimhrvatsku

Viralni hit na mrežama

"Ako ste mislili da ste sve na svadbama videli...", piše u opisu snimka koji je na Instagramu i Fejsbuku sakupio desetine hiljada lajkova i stotine hiljada pregleda. Komentari pratilaca bili su puni oduševljenja:

"Ljubav nema granica!"

"Hoće li se mladoženja sad popeti do tebe?" Podeljene reakcije publike

Ipak, nisu svi bili impresionirani. Neki su zaključili da su "svadbe postale preterane" i da se danas u trci za originalnošću gubi tradicionalna nota. Bez obzira na to, jedno je sigurno – ovi mladenci će svoj poseban dan pamtiti zauvek, a zahvaljujući snimku, pamtiće ga i cela internet zajednica.

Bonus video: Svadba Tee Tairović