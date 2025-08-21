Slušaj vest

Tomislav K., autor knjige „Povratak hrvatskog žigola“, otvoreno je govorio o svom neobičnom poslu i priznao da su mu iskustva s jahti najdraža.

"Posao kojim se bavim nije toliko lep kao što ljudi misle, ali kad odete na more, na pučinu, to je ipak vrhunac zadovoljstva", rekao je nabildovani mladić, koji je gotovo slučajno postao žigolo.

Prvi put odlučio se na taj korak kako bi zabavio prijateljicu, a zatim je, zbog finansijske krize i nemogućnosti da preživi od dotadašnjeg posla, krenuo profesionalno tim putem.

"Imate ovde svašta"

"Imate ovde svašta. Udatih žena, raspuštenica, imate parove. Jednom sam išao na more s parom koji je, kako sam shvatio, svako malo dovodio nekoga da im unosi živost u brak. Kad dovedu profesionalca, nemaju problema. Zna se kako morate da izgledate i kako da se držite ako ste u ovom poslu, ne zovu vas zbog duhovne lepote, mada ja ni to ne potcenjujem, ali s tim se ne bih najeo hleba", ispričao je Tomislav, piše Express.

Kako kaže, orgije su u ovom poslu česte, a jedna situacija posebno mu je ostala u sećanju:

"Jednom sam se nasmejao od srca kad ga je klijent zamolio da njegovu suprugu na palubi tučem perajima."

"Uvek strahujem da ne naletim na ružnu ženu"

Tomislav priznaje da vremenom sve više gleda na ovaj posao hladno i profesionalno.

"Vremenom, te stvari sve više posmatrate kao posao", objasnio je, dodajući da ga je uvek strah da ne naleti na ružnu ženu.

"To, svakako, nikad ne bih rekao pred njima, ali ponekad vas nazovu i žene u trećoj dobi. Neke od njih u to doba 'polude'. Jedna ugledna poslovna žena, koja je nekad držala butik u centru Zagreba, priznala mi je sasvim otvoreno da je ulaskom u četrdesete počela sve snažnije da oseća kako joj život izmiče, pa se pobrinula da nadoknadi sve propušteno."

"Ono što je važno jesu život, ljubav, seks, nežnost"

"Onda je krenula da nadoknađuje te minuse, i mislim, koliko sam učestvovao u tome i pratio sa strane, da joj je to pošlo za rukom u toj meri da više nema za čim da žali. Uostalom, mislim da je u pravu. Ono što je važno jesu život, ljubav, seks, nežnost, ono što vam nikad niko ne može uzeti", završio je Tomislav K.

Na kraju je otkrio da planira povlačenje iz ovog posla, jer je skupio dovoljno novca da započne privatni biznis konvencionalnog tipa.

