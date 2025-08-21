Slušaj vest

Bugarska državljanka nedavno je u Grčkoj doživela neprijatno iskustvo kada je zadržana od strane grčke policije - nakon što je ostavila svog psa u automobilu na samo 15 minuta.

Incident se dogodio oko podneva, pre par dana u primorskom naselju Nea Vrasna, kada je lokalna policija reagovala i zatekla životinju u vozilu, bez otvorenih prozora ili uključenog klima uređaja, izveštava grčki"Proto Thema".

Kazna od 1.000 evra

Policija je odmah utvrdila da je ostavljanje psa u vozilu u ovakvim uslovima kršenje propisa o zdravlju i humanom postupanju prema životinjama.

Ne ostavljajte pse u automobilu po vrućini
Ne ostavljajte pse u automobilu po vrućini Foto: Profimedia

Za bugarsku državljanku ovo je imalo ozbiljne posledice – izrečena joj je administrativna kazna od 1.000 evra, a protiv nje je pokrenut i prekršajni postupak.

Ovaj slučaj je podsetnik koliko su u Grčkoj strogi zakoni kada je u pitanju dobrobit životinja. Čak i kratko nepažljivo postupanje može dovesti do ozbiljnih sankcija, a lokalne vlasti pozivaju sve posetioce da poštuju pravila kako bi se izbegli slični incidenti.

(Kurir.rs/Blic)

