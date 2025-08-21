Bugarka otišla u Grčku i uradila ono što Srbi često praktikuju pa završila u policiji: Sada mora da plati kaznu od 1.000 evra
Bugarska državljanka nedavno je u Grčkoj doživela neprijatno iskustvo kada je zadržana od strane grčke policije - nakon što je ostavila svog psa u automobilu na samo 15 minuta.
Incident se dogodio oko podneva, pre par dana u primorskom naselju Nea Vrasna, kada je lokalna policija reagovala i zatekla životinju u vozilu, bez otvorenih prozora ili uključenog klima uređaja, izveštava grčki"Proto Thema".
Kazna od 1.000 evra
Policija je odmah utvrdila da je ostavljanje psa u vozilu u ovakvim uslovima kršenje propisa o zdravlju i humanom postupanju prema životinjama.
Za bugarsku državljanku ovo je imalo ozbiljne posledice – izrečena joj je administrativna kazna od 1.000 evra, a protiv nje je pokrenut i prekršajni postupak.
Ovaj slučaj je podsetnik koliko su u Grčkoj strogi zakoni kada je u pitanju dobrobit životinja. Čak i kratko nepažljivo postupanje može dovesti do ozbiljnih sankcija, a lokalne vlasti pozivaju sve posetioce da poštuju pravila kako bi se izbegli slični incidenti.
(Kurir.rs/Blic)
