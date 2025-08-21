Slušaj vest

Venčanja su događaji koje mladenci i njihovi gosti pamte ceo život, ali jedno slavlje u Minesoti ostalo je upamćeno i zbog neočekivanog incidenta.

Fotograf Viktorija Plotnikova, koja je bila zadužena da ovekoveči prvi poljubac mladenaca, uspela je da izazove nesvakidašnje iznenađenje.

Čekala je savršen trenutak

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako Viktorija prilazi mladoženji i njegovoj izabranici, kako bi zabeležila savršen trenutak. Međutim, nekoliko sekundi kasnije, sve je krenulo po zlu.

U želji da uhvati što bolji kadar, Viktorija je napravila pogrešan korak i - završila u fontani!

Od glave do pete mokra, u prvi mah je zabrinula goste, ali se ispostavilo da je sve prošlo bez posledica. Najvažnije od svega, njen foto-aparat je ostao neoštećen.

"Jedina sam se rashladila"

Snimak venčanja prikupio je milione pregleda, a Viktorija se zahvalila mladencima i gostima.

“Svi smo na kraju bili srećni i zadovoljni. Mladenci i svatovi pružili su mi neverovatnu podršku, pa smo se na kraju smejali. Neki gosti su mi kasnije priznali da su bili ljubomorni jer sam jedina imala priliku da se rashladim. Fotografije su predivne, a to je najvažnije”, otkrila je.

(Kurir.rs/ Telegraf)

