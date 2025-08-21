Slušaj vest

Atina je nedavno bila u centru pažnje javnosti, a pošto je na tamošnjem aerodromu uhapšen neimenovani državljanin Brazila.

Muškarac koji je doputovao iz Sao Paula preko Pariza, prenosio je u stomaku čak 100 paketića kokaina, ukupne težine nešto više od kilograma!

Istraga u toku

Kako je saopšteno, način da koji je pokušao da prošvercuje drogu izuzetno je opasan. Da je neki od plastičnih paketića pukao, ne bi mu bilo spasa.

Policija je objavila i rendgenske snimke koji jasno pokazuju stomak ispunjen paketićima sa kokainom, što dodatno ilustruje rizik ove vrste krijumčarenja.

Rendgen na kom se vide paketići droge u stomaku
Skener na kom se vide paketići droge u stomaku Foto: Youtube/Hellenic Police

Istraga je u toku, a policija pokušava da utvrdi da li je imao saučesnike i koliko je dugo u ovom opasnom ilegalnom lancu, prenosi ProtoThema.

Ozbiljna pretnja po život

Stručnjaci upozoravaju da ovakve metode, poznate kao “body packing”, predstavljaju ozbiljnu pretnju po život krijumčara, jer i najmanja greška može dovesti do smrti.

Incident je šokirao javnost i podsetio na rizike međunarodne trgovine narkoticima, ali i na napore grčkih vlasti da spreče ulazak droge u zemlju.

Nadležni saopštavaju da je ovo jedna od najvećih količina droge koja je progutana i otkrivena u Grčkoj.

(Kurir.rs/ Telegraf)

