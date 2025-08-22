Slušaj vest

Porodica Hermel iz Vircburga u Nemačkoj nedeljama se radovala letovanju u kući za odmor u Hrvatskoj. Za dvanaest dana vilu sa bazenom platili su skoro 2.500 evra. Međutim, ono što ih je tamo dočekalo bilo je mnogo gore od njihovih očekivanja.

Po dolasku u Hrvatsku početkom juna, još umorni od dugog puta, porodica je bila vrlo razočarana stanjem kuće. Nešto što je trebalo da bude letovanje iz bajke, pretvorilo se u pravi pakao. Lampe u vili su visile, ulazi u objekte bili su opasni, stepenice neupotrebljive, a toaleti i bazen u lošem stanju. Spoljašnji zidovi bili su puni buđi, a posebno su bili u neverici kada su pored kuće pronašli iskorišćen kondom.

- Fotografije na stranici za iznajmljivanje smeštaja nismo mogli da uvećamo, tako da nije moglo da se vidi šta je polomljeno, oštećeno ili gde čovek može da se povredi. Slike su svakako bile obrađene i u fotošopu - ispričala je Veronika Hermel za nemački "Stern".

- Nismo mogli to da prihvatimo - požalila se u prilogu za pomenuti nemački medij.

Još 2.600 evra za drugi smeštaj

Foto: Profimedia

Porodica je odmah kontaktirala agenciju preko koje su iznajmili vilu, ali su navodno naišli na odbijanje. Nisu im vratili novac, niti su dobili ikakav alternativni smeštaj. Po savetu svog advokata, porodica nije htela da provede nijednu noć u apartmanu jer bi time prihvatili neprihvatljive uslove. Tako su ostali tri sata bez smeštaja, dok nisu uspeli da pronađu novu kuću za odmor, koja ih je dodatno koštala 2.600 evra.

U očaju, obratili su se RTL-u. Tek nakon što je agencija suočena sa optužbama, došlo je do pomaka. Početkom jula porodici iz Nemačke nadoknađeni su troškovi smeštaja, a agencija se izvinila porodici za nelagodnosti.

Prema rečima novinara pomenute medijske kuće, porodica je postupila ispravno.

- Ko bi želeo da odmara u kući gde postoji stalna opasnost od povreda? Ovo su stvarni uslovi i ovako ne sme da bude - rekao je on.

Bonus video: Odvezao kola pred letovanje u servis pa spasio sebi život