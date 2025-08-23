Slušaj vest

Bizarnim trendovima na društvenim mrežama nikad kraja. Poslednjih dana glavna tema postao je, naizgled običan, žuti jastuk. Nije reč o optičkoj iluziji poput one čuvene plave haljine, već o jastuku za spavanje koji neki muškarci čuvaju godinama.

Sve je počelo kada je jedan mladić svojoj devojci otkrio da tajna za savršen san leži upravo u njegovom žutom jastuku. U pitanju je stari, izlizani jastuk koji je toliko puta korišćen i retko pran, da je dobio karakterističnu žutu boju. Ta boja nastaje od nakupljenog znoja tokom godina, a ponegde i od pljuvačke, prirodnih ulja sa kože i kose.

Mnogi muškarci tvrde da upravo taj jastuk pruža najmirniji san. Neki su priznali da se, od kad su ga se rešil, njihov san pogoršao. Naravno, nisu svi oduševljeni. Mnogima se ideja o spavanju na žutom jastuku čini prilično odvratnom. Ipak, "fanovi" žutih jastuka ne planiraju da odustanu od svojih vernih jastučnih saputnika. Šta se krije iza ovoga?

Zašto jastuk postaje žut?

Žuta boja jastuka dolazi od znoja koji se tokom noći upija u tkaninu, a takođe utiče i pljuvačka i prirodna ulja kože i kose. Redovna nega lica i noćna rutina ne mogu mnogo da promene ovaj proces. Stručnjaci kažu da žuti tragovi ne znače nužno da je jastuk nesiguran za spavanje.

"Ako jastuk ima minimalne žute mrlje, dobro podupire glavu i vrat i prijatan je za spavanje, verovatno je još uvek dobar", objašnjava Selest Parker sa Mattress Clarity, američkog sajta za recenzije i testiranja dušeka, jastuka i druge posteljine.

Kada je vreme za novi jastuk?

Ipak, žuti jastuk nije večno rešenje. Parker ističe da jastuci tokom vremena skupljaju bakterije i prašinu, gube boju i postaju manje udobni.

"Kada jastuk više ne podržava glavu, miriše na znoj i buđ ili izgubi većinu originalne boje, vreme je za zamenu".

Dobra vest je da manja žutila mogu da budu uklonjena pranjem ili tretiranjem mrlja, a stručnjaci preporučuju korišćenje zaštitne navlake i redovno pranje jastuka.

