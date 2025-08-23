Zamolila muža da raširi veš, pa uslikala njegovo delo: Ljudi na internetu su pozeleneli od besa i svi kažu ovo
Jedna korisnica Redita podelila je fotografiju koja je mnoge frustrirala - prizor sušare za veš nakon što je njen muž završio kućni posao. Odeća je bila nagomilana jedna na drugu, što je onemogućavalo da se bilo šta pravilno osuši, a njegov izgovor da „više nema mesta“ izazvao je žestoku debatu o fenomenu poznatom kao „simulirajuća nesposobnost“.
„Zamolila sam muža da okači odeću“, napisala je autorka objave. „Nepotrebno je reći da se ništa na vrhu nije osušilo.“
Šta je „simulirajuća nesposobnost“?
Termin „simulirajuća nesposobnost“ opisuje situaciju u kojoj osoba namerno loše obavlja zadatak kako bi izbegla da bude zamoljena da ponovo uradi istu stvar u budućnosti. Simulirajući nesposobnost, pojedinac prebacuje odgovornost nazad na partnera i tako se oslobađa neželjenih obaveza.
U ovom slučaju, tvrdnju muža da „više nije bilo mesta“ za male komade odeće mnogi korisnici su protumačili kao klasičan primer takvog ponašanja, jer je krajnji rezultat da će njegova partnerka verovatno sledeći put sama preuzeti taj zadatak.
Saveti sa interneta
Objava je privukla lavinu komentara sa savetima i ličnim pričama, a mnogi su predlagali kreativne, iako pasivno-agresivne, metode za rešavanje problema. Jedan korisnik je podelio iskustvo sa svojim tinejdžerskim bratom.
„Jednog dana moj tinejdžerski brat je pokušao da to izvede... Odlučio sam da odmah presavijem njegovu još uvek mokru odeću i stavim je u fioku. Sva njegova odeća je bila bajata i mokra sledećeg dana. Bio je veoma ljut na mene, ali posle toga je čudesno naučio da to radi kako treba i više nije radio takve gluposti“, podelio je.
Drugi komentator je ponudio jednostavno, sarkastično rešenje: „Od sada to radi samo sa njegovom odećom, a ako nešto kaže, samo reci 'Video sam da si je tako okačio, pa sam pomislio da tako želiš da okačiš svoju odeću.'“
„Reci mu da to ponovo uradi kako treba“
Međutim, nisu svi saveti bili indirektni. Neki korisnici su se zalagali za direktniji pristup, ističući da bi u zdravom braku partner trebalo da bude u stanju da reši osnovne probleme. „Reci mu da to ponovo uradi kako treba i nemoj to da radiš umesto njega“, savetovao je jedan korisnik.
„On je odrastao čovek i trebalo bi da bude u stanju da reši problem ako mu ponestane prostora. Reci mu da to nećeš trpeti... brak je partnerstvo i oboje morate da obavljate kućne poslove“, napisao je drugi.
(Kurir.rs/Index.hr)
Bonus video: Muškarac pokazao šta je sve uradio kako bi pomogao ženi pre putovanja