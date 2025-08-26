Slušaj vest

U vremenu kada se romantični maniri i kavaljerstvo sve više gube, jedna mama odlučila je da svom 12-godišnjem sinu usadi prave vrednosti i nauči ga kako se treba ponašati prema ženama. Melisa En Mari, samohrana majka, zabrinuta je zbog trenutnih trendova u kojima mnogi muškarci nemaju osnovno poštovanje prema ženama, pa ne želi da njen sin krene tim putem.

Neobičan, ali važan „dejting“ eksperiment

Pre nešto više od godinu dana, dok je njen sin Edrijan imao samo 11 godina, Melisa je smislila originalan način da ga pripremi za buduće veze. Dala mu je 50 dolara (oko 5.300 dinara) i zadala mu zadatak da isplanira njihov zajednički izlazak. Iako ideja da mama vodi sina na dejt može delovati čudno, njen cilj je bio da mu pokaže kako treba da se ponaša i pokaže poštovanje.

Melisa često deli svoja iskustva sa pratiocima na Instagramu, gde je objavila video sa njihovog zajedničkog „izlaska“.

Učenje kroz praksu

- Znam da 50 dolara nije mnogo novca, ali to je poenta. Ne treba vam puno novca da planirate nešto posebno. Učim ga da gde god idemo on ulazi prvi i otvara mi vrata. U kafiću ili restoranu mi povlači stolicu da sednem. Takođe sam plaća sve i naručuje. Nedavno smo recimo prvo bili u bioskopu gde je potrošio 14 dolara na naše dve karte. Posle toga otišli smo u restoran brze hrane, gde je potrošio 28 dolara, tako da mu je ostalo još svega osam dolara. Na kraju smo otišli do obližnjeg kafića i popili po šejk, ispričala je Melisa dok je sinu objašnjavala kako da se ophodi prema konobarima.

Priznanja poznatih i mešovite reakcije publike

Video je privukao pažnju mnogih, pa čak i slavnih ličnosti poput sestara Kardašijan – Kim i Kortni, koje su „lajkovale“ snimak. Ipak, komentari pratilaca su bili podeljeni.

"Moj tata bi vodio mene i moje sestre na sastanke da nam pokaže kako muškarci treba da se ponašaju prema ženama", "Ovo će dovesti do čudne Frojdovske zavisnosti," "Otac treba da uči sina kako da se ponaša prema ženama, a ne majka", samo su neki od komenatara u nizu.

Mama i sin jednom mesečno idu na dejt Foto: Printscreen/Instagram/MelissaAnnMariee

Majka sa jasnim ciljem

Suočena sa kritikama, Melisa je objasnila da je ovaj pristup nastao kao odgovor na razgovore sa sinom o njegovim vršnjacima i njihovim ponašanjima na sastancima. Primetila je da mnogi dečaci nisu sigurni kako da se ponašaju.

- Ako neću ja da ga naučim, ko će? Morala sam da ga podsetim da ne hoda ispred mene, da mi otvara vrata i sam zove konobare, a pre svega da poštuje žene, naglasila je.

I pored različitih mišljenja, mnogi su saglasni da je Melisin metod koristan – on podseća na važnost vaspitanja i učenja dečaka kako da budu pažljivi i puni poštovanja prema ženama.

Bonus video: Momak izveo lutku na naduvavanje na dejt