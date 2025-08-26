Slušaj vest

Britanska novinarka i influenserka Anabel Fenvik Eliot otvoreno priznaje da ne voli tuširanje, ne koristi dezodorans i retko pere zube – i ne vidi u tome nikakav problem. Njeni iskrene ispovesti na TikToku postale su viralne, a neočekivano veliki broj ljudi podržava njen nekonvencionalni pristup higijeni.

Anabel Eliot Foto: printscreen/youtube/Annabel Maud Fenwick Elliott

Njenu ispovest prenosimo u celosti.

"Kada biste čuli da ne koristim sapun, retko češljam kosu, često zaboravljam da operem zube i ponekad ne tuširam čitavu nedelju, verovatno biste pomislili da sam ili beskućnik, zavisnik ili mentalno nestabilna osoba.

Ali nisam ništa od toga. Ne kupam se svakodnevno isključivo iz ličnog izbora. A ako mislite da sam neka hipi pobornica alternativnih pokreta, grešite. Ne verujem u homeopatiju, horoskope niti ideologiju Extinction Rebellion pokreta. Ne volim ni kampovanje.

Međutim, slažem se sa savetima koje je početkom meseca izdala francuska vlada – ljudi previše često peru odeću. Francuska Agencija za ekološku tranziciju izazvala je buru izjavom da bi ljudi trebalo da nose farmerke mesec dana, majice pet dana, a sportsku odeću tri dana pre nego što ih ubace u mašinu. Cilj? Ušteda vode, smanjenje zagađenja i produžavanje veka trajanja odeće.

Ja sam majka dvogodišnjeg deteta, radim od kuće i živim na selu sa psom, dve mačke i tri kokoške. Njima je potpuno svejedno kako izgledam, a i meni takođe. Dezodorans koristim jedino kada idem u supermarket. Lična higijena je na poslednjem mestu moje liste prioriteta.

Pre nego što sam dobila dete, počela sam da dokumentujem svoje „odvratne” navike na TikToku i za samo nedelju dana skupila više od pola miliona pregleda. Iznenađujuće, većina komentara bila je podrška, što znači da možda i nisam tako čudna kako sam mislila.

U tim videima (a ništa se nije promenilo ni nakon što sam rodila) priznala sam da živim sama, retko se viđam s ljudima i zato ne vidim potrebu da se tuširam.

Anabel Eliot Foto: Printscreen/Tik Tok

Tuširanje? Hladno, neprijatno i bespotrebno

Ne volim osećaj vode na sebi – posebno ne zimi. Nije mi prijatno da se pokvasim, smrznem, osušim i onda opet obučem neku varijaciju iste kombinacije: helanke i mekanu majicu ili pidžamu ako se osećam posebno luksuzno. Ako se ne tuširam svaki dan, ne moram ni da menjam odeću – i meni to odgovara.

Ne češljam kosu, već je jednostavno pokupim u punđu kad postane previše zamršena. Ne koristim dezodorans jer ne vidim poentu, osim ako nekog srećem. Kao kompromis, držim bocu osveživača vazduha u prizemlju za slučaj da moram da potpišem paket od poštara – što je retko.

Možda sam nesvesno podlegla teorijama da konstantno mazanje tela hemikalijama nije dobro za nas. I dok nauka ne dokazuje povezanost aluminijuma u dezodoransima sa kancerom, meni deluje neprirodno da svakodnevno blokiram znojne žlezde.

Suprug Anabel Eliot Foto: printscreen/instagram/annabelmaud

Mi smo jedina vrsta koja je toliko opsednuta uklanjanjem prirodnog mirisa svog tela. Veterinari čak savetuju da ne kupamo ljubimce previše često, jer im to narušava balans kože i prirodnih ulja.

A i do pre samo 200 godina, ljudi su se kupali retko – samo bogati su imali pristup redovnim kupkama. Tuširanje je postalo popularno tek u 19. veku. Ne tvrdim da treba da živimo kao srednjovekovni seljaci, ali mislim da je moderna opsesija higijenom više proizvod marketinga nego stvarne potrebe. Ne živimo duže i nismo zdraviji zbog sapuna i dezodoransa, već zbog čiste vode i moderne medicine.

Ne ponosim se time što ne perem zube često

Za razliku od tuširanja, znam da je nepranje zuba nije dobra odluka. Ali jednostavno ne volim da ih perem odmah nakon ustajanja jer mi onda hrana ima grozan ukus. A ne bi trebalo ni odmah nakon jela, jer se tako hrana samo razmazuje po zubima – tako mi je rekao zubar. Do trenutka kada se setim da ih operem, već je vreme za sledeći obrok. Tako da, jednom dnevno je maksimum.

Aanabel Eliot Foto: printscreen/instagram/annabelmaud

Moram napomenuti da ne dopuštam da moj način života smeta drugima. Kada sam živela u Londonu i radila u kancelariji, tuširala sam se većinu radnih dana, koristila šminku i makar suvi šampon. Kada je moj muž kod kuće (trenutno radi u inostranstvu), perem zube dva puta dnevno i trpim ukus paste za zube.

Ali čim ode, sve se vraća na staro – četka za kosu skuplja prašinu, tuš ostaje usamljen, a mašina za veš se pita da li sam na nju ljuta.

Nisam jedina koja misli ovako

Pozitivan odziv koji sam dobila na TikToku može značiti dve stvari – ili me algoritam spaja sa istomišljenicima koji su isto „neuredni“ kao ja, ili se nakon pandemije mnogi ljudi oslobodili opsesije svakodnevnim „lickanjem“.

I znate šta? Baš mi je drago zbog toga."

