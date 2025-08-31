Slušaj vest

Ako ste ikada želeli da odete na mesto koje se reklamira kao „najbolji hotel za osobe starije od 18 godina na svetu“, put vodi na Jamajku, u odmaralište Hedonism II. Tamo se, kako kažu, nalazi odmaralište samo za odrasle sa svim uslugama i uslugama gde je odeća opcionalna, inhibicije se ostavljaju na ulazu, a uzbuđenje otkrića čeka iza svakog ugla, piše LADbible.

Šta nudi „igralište za odrasle“?

Pored svega što biste očekivali od odmarališta na plaži, Hedonism II takođe nudi „sobu za igre“, plaže i bazene gde je golotinja obavezna i nešto što nazivaju „Palata Kama Sutre“.

Ovo mesto organizuje tematske večeri, nastupe uživo, pa čak i kurseve oralnog seksa, predstavljajući se kao „najpoznatije igralište za odrasle na svetu“ gde zabava ne poznaje granice i odeću. Nedavno je otvorena teretana sa seksualnom tematikom, koju vodi par sa iskustvom u vođenju sličnog objekta u SAD.

Više od seksa: Hrana i zabava

Međutim, nije sve samo neprekidna parada telesnih zadovoljstava; Gosti povremeno moraju da naprave pauzu, osveže se i nešto pojedu. Hedonizam II nudi roštilj na plaži, restoran sa odrescima, restoran koji kombinuje italijansku i jamajčansku kuhinju i japanski tepanjaki restoran.

Za one koji su romantičniji (i sa dubljim džepom), postoji i mogućnost privatne večere uz sveće na obali mora. Naravno, odmaralište ne bi bilo potpuno bez barova i klubova, a vredi zapamtiti da su srede rezervisane za večeri plesa na šipki.

Igronice i granice privatnosti

Glavna atrakcija za mnoge je „igraonica“, čije je radno vreme produženo zbog velike potražnje. Unutra se nalazi prostor gde vi i svako drugi ko se slaže možete istraživati svoje seksualne želje. Pored toga, tu je i „Hepening koliba“, mala koliba pored nudističkog bazena. Iako se fotografije raznih lokacija mogu naći na veb stranici hotela, često sa gostima u prvom planu, privatnost se strogo poštuje.

Zbog toga, kamere nisu dozvoljene na nekim mestima. Prema rečima Skota i Ejpril Širli, para koji je pokrenuo pomenutu teretanu, posetioci „Kama Sutra palate“ mogu očekivati mnoštvo dušeka i mesto gde mogu „otkriti svoj multiorgazmički potencijal“.

Mogu se rezervisati najmanje tri noći, a najniža cena je 770 dolara za tri noći.

