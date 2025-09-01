Slušaj vest

Kokiči Akuzava, rođen 1923. godine, stigao je do vrha najvišeg vrha Japana 5. avgusta, nakon što je održavao gotovo nedeljnu rutinu planinarenja kao deo svog treninga.

Ginisova knjiga rekorda je zvanično priznala njegov podvig početkom avgusta, prenosi Independent.

- Šest godina sam stariji nego poslednji put kada sam se popeo. Bio sam tamo i video taj pogled mnogo puta, nije bilo ništa posebno. Ja sam i prošlog puta stigao do vrha - rekao je Akuzava, misleći na svoj uspon na vrh visok 3.776 metara u 96. godini.

Pripreme za uspon na planinu Fudži, aktivni vulkan, usledile su nakon niza zdravstvenih Akuzavinih problema: spotakao se na obližnjoj planini u januaru, borio se sa herpesom i bio je hospitalizovan zbog srčane insuficijencije.

- Njegovo fizičko stanje je brinulo porodicu, ali je bio odlučan da se popne - rekla je njegova 75-godišnja ćerka Jukiko.

Ujutro 3. avgusta, započeo je uspon najlakšom od četiri rute na planini - stazom koja prosečnom planinaru obično traje oko šest sati.

Staza Jošida uključuje oko 1.800 metara vertikalnog uspona.

Planina Fudži Foto: printsscreen iks

Da bi se prilagodio izazovu, Akuzava je rasporedio svoj uspon na tri dana, provevši dve noći usput.

Uprkos borbama blizu vrha, stigao je do vrha od 3.776 metara 5. avgusta 2025. godine, osvojivši Ginisov svetski rekord, a kasnije se našalio da to nikada više neće da učini.

- Ako me pitate sledeće godine, možda ćete dobiti drugačiji odgovor. Ali za sada sam zadovoljan tim usponom - odao je.

Tokom većeg dela uspona, gospodin Akuzava je imao povoljne vremenske uslove, mada su oni postajali oštriji blizu vrha, sa padom temperature, razređenijim vazduhom i nižim nivoom kiseonika.

Trećeg dana, osećao je potrebu da odustane, ali ga je njegova 70-godišnja ćerka Motoe nagovorila da nastavi, korak po korak.

Na kraju, Akuzava je stigao na vrh u 11 časova ujutru 5. avgusta.

Titula najstarijeg penjača koji je stigao do vrha planine Fudži menjala je vlasnika nekoliko puta tokom proteklih decenija.

Godine 1986, Teiči Igaraši je postavio rekord sa 99 godina, a sledio ga je Ičidžiro Araja, koji se popeo na vrh sa 100 godina i 258 dana 1994. godine.

Akuzava oborio rekord dostigavši vrh sa 102 godine i 51 dan.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, on je iskusan planinar koji se 2022. godine, povodom svog 99. rođendana, popeo se na planinu Nabevarijama, vrh visok 1.277 metara u blizini Tokija.

