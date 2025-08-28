Slušaj vest

Danas je obično sreća ako uspeš da se domogneš svoje prve nekretnine posle godina štednje — ali jedan muškarac je pokazao da samo nekoliko meseci vrednog rada može biti dovoljno da kupiš celu ulicu sa kućama.

Možda je potrebno napraviti nekoliko grešaka da bi se to desilo, ali ipak, može da se desi.

Greška koja mu je donela celo vlasništvo nad ulicom

Džejson Fontleroj iz Ohaja, to je iskusio na sopstvenoj koži kada je pokušao da kupi plac u Trentonu, severno od Sinsinatija, da bi sebi izgradio kuću. Fontleroj je na aukciji u kancelariji šerifa okruga Batler 2021. godine ponudio 5.000 dolara za plac.

Međutim, ispostavilo se da nije kupio samo jedan plac, već i celu ulicu pod imenom Blumfild Kort na kojoj se nalazi još pet kuća koje su već bile naseljene.

Gradonačelnik Trentona ne zna kako se greška desila

U razgovoru za WCPO, menadžer grada Trenton, Markos Nikols rekao je da nije siguran kako je do greške došlo.

- Nisam siguran kako se to dešava osim da je to bio privatni put koji je napravila stanarska zajednica. Stanarska zajednica je bila odgovorna za održavanje te imovine i brigu o njoj.

Odgovornost za održavanje puta pala na Džejsona

Fontleroj nije kupio ostalih pet kuća u ulici, ali pošto je održavanje puta ranije bilo u nadležnosti stanarske zajednice, sada je on postao odgovoran za održavanje tog puta i za ostale korisnike. Tri godine nakon greške, grad Trenton je započeo proces preuzimanja zemlje putem prisilnog otuđenja.

Spor oko procene vrednosti zemljišta

Slučajno je umesto kuće kupio celu ulicu sa pet zgrada Foto: Printscreen/Reddit/topofreddit

Međutim, Fontleroj tvrdi da mu nije ponuđeno ono što zaslužuje za zemlju, jer je, kako kaže, procenjivan samo plac koji je kupio, a ne i ostatak ulice.

On je rekao da su mu pokušaji da stupi u kontakt sa gradom bili „noćna mora“, navodeći: - Zatvorili su mi vrata. Blokirali su moje pozive. Teško je čak i do nekoga da doprem, kazao je prenosi Unilad.

Nikols je za WCPO rekao da ne može da govori o proceni vrednosti, ali da grad želi da preuzme ulicu kako bi je pretvorio u javni put, pa bi onda grad bio odgovoran za njegovo održavanje.

Zahtev za fer i pošten tretman

Fontleroj je istakao da je trebalo da mu ponude bolju ponudu: - Tretirajte ljude fer, radite pošten posao. Nemojte samo da iskorišćavate nekoga jer nema mogućnosti da angažuje advokata.

Bonus video: U malenoj kući živi pet članova porodice