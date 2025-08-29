Slušaj vest

Izreka „Ne sudi o knjizi po koricama“ stara je koliko i vreme, ali i dalje ljudima treba podsećanje – naročito onda kada izgled ne odgovara očekivanjima.

Ričard Haf (51) je ponosni otac sedmoro dece i predan suprug. Ipak, ono što ga čini jedinstvenim jeste činjenica da mu je telo prekriveno sa više od 240 tetovaža, uključujući i one na licu. Njegova koža ispisana je imenima dece i otiskom usana njegove ćerke. Tetovaže su njegov način samoistraživanja i umetničkog izražavanja, ali umesto divljenja, Ričard se često suočava sa osudama prolaznika.

Kako je sve počelo: od nogu do lica

„Postalo je prava zavisnost“, priznaje Ričard. „Počeo sam od nogu i polako išao naviše.“ Danas je čak 85% njegovog tela prekriveno tetovažama, a cilj mu je da u naredne četiri godine dostigne potpunu pokrivenost.

„Ne znam da li me više privlači bol ili sama umetnost, ali sve je to fascinantno“, dodaje.

Tetovirani tata na PTA sastancima

Iako je aktivno uključen u sve aspekte života svoje dece – od roditeljskih sastanaka do školskih događaja – njegov izgled često izaziva predrasude. Neka od dečijih školskih drugara smatraju ga zastrašujućim, ali njegova ćerka to odmah demantuje.

„Kažu da je strašan, a ja im odgovorim: ‘Ne, moj tata nije strašan – on je samo dobar sa tetovažama’“, objašnjava devetogodišnja Amijah.

Jedan od njegovih sinova dodaje da drugari često pitaju „Čiji je ovo tata?“, a on ponosno odgovara: „Moj.“

Ljubav pobija predrasude

Čak je i njegova supruga Marita priznala da ga je u početku pogrešno procenila.

„Uplašila sam se kada sam ga upoznala i sudila sam mu samo po izgledu. Ali kada sam ga zaista upoznala, shvatila sam koliko je nežan, dobar i brižan“, priča ona.

Marita, koja je u vezu donela troje dece iz prethodnih odnosa, kaže da ih je Ričard prihvatio kao svoje:

„On je za njih više od pravog oca.“

Njih dvoje danas zajedno odgajaju sedmoro dece – dva sina iz Ričardove prethodne veze, dvoje dečaka i devojčicu koje je Marita imala ranije, i njihove zajedničke blizance.

Reakcije javnosti: osude i podrška

Marita često deli njihove porodične trenutke na društvenim mrežama – fotografije i snimke koji pokazuju koliko su povezani i puni ljubavi. Ipak, komentari nisu uvek blagonakloni.

Jedan od njih glasi: „Nemam ništa protiv tetovaža, ali zar je stvarno bilo potrebno i po licu?“

Sa druge strane, ima i mnogo podrške: „On voli svoje tetovaže. On je dobar otac. Pustite ga da živi.“

“Tetovaže me ne čine lošim ocem”

Ričard poručuje da ga loši komentari ljudi na ulici ili drugih roditelja u školi ne pogađaju, čak ni kada mu kažu da plaši decu demonskim šarama.

„Ako neko ostavi negativan komentar, to govori više o njima nego o meni. Mi smo srećni, deca su srećna – i to je ono što je zaista važno.“

Dodaje i da mu tetovaže pomažu da deci proširi pogled na svet:

„Tetovaže me ne čine lošim ocem – one mojoj deci daju širu sliku života. Oni se mene ne plaše, oni me vole takvog kakav jesam.“

