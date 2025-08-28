Slušaj vest

Jutjuber Dara Tah zamalo je bio pogođen kopljem, nakon što je zaveslao do ostrva netaknutog "kanibalskog plemena“ u Indoneziji. Na napetom snimku, avanturista Dara Tah i grupa turista oprezno prilaze čamcem od drveta domorocima koji stoje na obali guste džungle Papue.

U roku od nekoliko sekundi, jedan ratnik podiže luk i strelu prema njima, što izaziva paniku među posetiocima.

„Mislim da nas gađaju lukom i strelama, brate“, nervozno govori jedan član Tahove ekipe.

„Ozbiljno, ovo je zastrašujuće“, promrmlja Tah, podižući ruku u drhtavom pozdravu.

„Ozbiljno, to su ogromni lukovi.“

Ovaj smeli influenser pokušao je da pridobije simpatije domorodaca tako što je prišao vođi plemena i nudio mu paket soli. Međutim, kada mu je dao u ruku da proba so, domorodac ju je pljunuo, a onda je uperio strelu u njihov čamac.

„O bože, ne izgleda kao da mu se to svidelo“, kaže Tah nervozno, pa predlaže: „U redu, ljudi, možda bismo mogli da se povučemo.“

Njegov lokalni vodič Demi je rekao: „Ne žele nas ovde, opasno je. Izvini što sam vas doveo.“

Ova bizarna avantura, snimljena u avgustu, izazvala je bes na internetu pošto je Tah grupu nazvao „kanibalskim plemenom“.

Besni gledaoci osudili su ga što remeti zajednicu, a jedan komentar glasi:

„Ostavite ih na miru – oni nisu kanibali!“

Papua Nova Gvineja Foto: Google Earth/Printscreen

Drugi dodaje:

„Oni nisu kanibali, već samo ljudi koji žive mirno.“

Papua, na zapadnoj polovini ostrva Nova Gvineja, dom je za više od 250 plemena sa sopstvenim jezicima i kulturama – ali mnoga od njih i dalje su neprijateljski nastrojena prema strancima.

Kontakt nije samo opasan, već može plemenima preneti i smrtonosne bolesti na koje nemaju imunitet.

Ova situacija podseća na ranije tragične susrete sa izolovanim narodima.

Godine 2018, američki misionar Džon Alen Čau poginuo je od strela na ostrvu Seeverni Sinental u Indiji, nakon što je pokušao da preobrati zaštićeno pleme. Vlasti njegovo telo nikada nisu pronašle.

