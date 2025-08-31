Mačak Mrvica zaglavio se u cipelarniku dok je pokušavao da pobegne

U Rusiji je iz podruma jedne bolnice spasen mačak težak neverovatnih 17 kilograma, koji je ubrzo dobio nadimak – Mrvica. Iako nije živeo u najhumanijim uslovima, očigledno nije oskudevao u hrani. Njegova težina ozbiljno je počela da ugrožava zdravlje, zbog čega su odlučili da mu promene život iz korena.

Premešten u centar za mršavljenje

Mrvica je prebačen u specijalizovani centar za gojazne ljubimce u gradu Perm, gde je započeo strogi režim ishrane i fizičkih aktivnosti. Međutim, nakon samo nedelju dana, ova neobična dijeta privukla je pažnju javnosti – i to zbog njegovog pokušaja bekstva!

Pokušao da pobegne – i zaglavio se

Očigledno nezadovoljan novim pravilima, Mrvica je pokušao da se iskrade iz centra, ali se zaglavio u držaču za cipele, što je izazvalo pravu pometnju među zaposlenima. Ipak, stručnjaci su ovu situaciju protumačili kao dobar znak.

- Danas je izazvao gužvu, ali to znači da postaje aktivan. Bio je nezadovoljan kada smo ga pronašli, ali se smirio nakon porcije hrane, napisala je Ekaterina Bedakova, specijalista za rehabilitaciju, na Telegramu.

Mršavljenje u ritmu – 150 grama nedeljno

Veterinari i stručnjaci koji se brinu o Mrvici očekuju da će, uz pravilan režim i umereno vežbanje, gubiti između 70 i 150 grama nedeljno. Cilj je da do kraja godine spadne na zdravih 4.5 kilograma, prenosi Daily Mail.

Vežbe na traci – u vodi

Kako bi se rasteretili njegovi zglobovi, Mrvica vežba na traci za trčanje potopljenoj u vodi. Snimci objavljeni na internetu prikazuju pomalo nevoljnog mačka kako se bori s novim režimom, a fotografije pokazuju i da mu je stomak obrijan – kako bi se lakše sušio nakon vodenih vežbi.

Simpatije javnosti

Iako se trenutno nalazi pod strogim režimom, Mrvica je već osvojio simpatije širom interneta. Njegova borba za zdraviji život postala je pravi simbol upornosti – i večite ljubavi mačaka prema hrani.

