U moru svakodnevnih uličnih intervjua koji se šire društvenim mrežama, jedan snimak iz centra Beograda posebno je privukao pažnju korisnika, naročito na platformi Iks. Mladić, zaustavljen u kratkoj anketi, odgovorio je na pitanje: "Zašto misliš da je svaka treća devojka u Srbiji sama?"

Njegov odgovor bio je direktan i – za mnoge – krajnje kontroverzan: "Zato što su postale sponzoruše. Od muškaraca traže nešto što same ne nude. Ne trude se, previše zahtevaju, ne znaju da kuvaju, ne znaju ništa, bukvalno."

Od aplauza do osude: Reakcije sa svih strana

Ovaj kratki odgovor brzo je postao viralan, izazvavši snažne reakcije na mrežama. Komentari su se nizali, a rasprava se rasplamsala – i to gotovo ravnomerno među polovima. Mnogi muškarci stali su u njegovu odbranu, tvrdeći da je samo izneo ono što "većina misli, ali ne sme da kaže naglas". Neki su komentarisali da je u pitanju "gola istina", dok su žene uglavnom istupile sa stavom da je mladićev pogled na svet uvredljiv, površan i generalizujuć.

"Dosta je više krivljenja žena", "Oni ponavljaju jednu te istu priču kao pokvarena ploča. Svaka devojka je sponzoruša, svaka nešto 'ne zna'. Ovo je više za povraćanje nego za smeh", "Naravno, krive su žene, uvek. Nikad nijedan muškarac ne pogleda u sebe, lakše je sve svaliti na nas", samo su neki od ženskih komentara dok su muškarci imali drugačiji stav.

"Mnoge devojke ne znaju kako da se ponašaju kad naiđu na ozbiljnog muškarca. Umesto da ga upoznaju, odmah prave teorije – šta krije, kakav je, traže mane. A sve što treba je da normalno komuniciramo, ali to je danas najteže", "Kada priđem nekoj devojci, često odmah pretpostavi da sam kao svi oni balvani koje je ranije srela. A mene realno više i ne zanima da je ubeđujem da nisam", nizali su se komentari jačeg pola.

Otvoreno pitanje: Da li mladi zaista razgovaraju jedni s drugima?

Ova viralna scena sa beogradske ulice otvorila je širu raspravu o savremenim muško-ženskim odnosima u Srbiji. Iako su se stavovi korisnika oštro podelili, jedno je jasno – tema je pogodila u živac. Na jednoj strani su oni koji misle da su žene previše postale "materijalne", na drugoj – oni koji tvrde da su muškarci postali lenji, emocionalno nedostupni i nesposobni za ravnopravan odnos.

U svakom slučaju, ovaj snimak nije samo još jedan u nizu zabavnih uličnih klipova. Otvorio je prostor za važan razgovor o očekivanjima, međusobnom poštovanju, rodnim ulogama – i možda najvažnije – o tome koliko zaista slušamo jedni druge.

