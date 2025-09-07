Slušaj vest

Na jednoj svadbi u gradu Širnak na jugoistoku Turske, dogodio se neobičan incident koji je nakratko prekinuo slavlje i iznenadio sve prisutne.Mladoženja se srušio upravo u trenutku kada je sa svojom izabranicom trebalo da iseče svadbenu tortu.

Umor učinio svoje

Prema lokalnim izveštajima, mladoženja je navodno bio potpuno iscrpljen jer nije spavao gotovo dva dana, pripremajući se za veliki dan. Iako se činilo da sve teče po planu, do preokreta je došlo tokom ceremonije sečenja torte, jednog od centralnih momenata svake svadbe.

U video snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama, vidi se kako mladoženja polako gubi ravnotežu, klati se unazad, a zatim naglo pada prema torti. Mlada u panici pokušava da ga pridržava, dok gosti i osoblje sale pritrčavaju da pomognu.

Brza intervencija i odlazak u bolnicu

Medicinska pomoć je brzo pozvana, a bolničari su mladoženji pružili prvu pomoć na licu mesta. Potom je prebačen u najbližu bolnicu radi detaljnog pregleda. Prema rečima prisutnih, mladoženja se nakon kraćeg oporavka osećao dobro, a lekari su potvrdili da je pad izazvan "krajnjom iscrpljenošću i nedostatkom sna". Njegovo zdravstveno stanje nije izazvalo zabrinutost nakon intervencije.

Venčanje ipak nastavljeno

Mladoženja se onesvestio usred venčanja Foto: Printscreen/X/BPT

Uprkos dramatičnom trenutku, slavlje nije prekinuto. Nakon što se situacija smirila i potvrđeno je da je mladoženja van životne opasnosti, venčanje je nastavljeno, a mladenci su se kasnije pridružili gostima.

Incident iz Širnaka poslužio je kao podsetnik koliko pripreme za venčanje mogu da budu iscrpljujuće – i za telo, i za um.

