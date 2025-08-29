Slušaj vest

Zvezda platforme OnlyFans, Sofi Rejn, šokirala je javnost tvrdnjom da je tokom prošle godine zaradila neverovatnih 43 miliona dolara od sadržaja koji objavljuje na ovom sajtu za odrasle.

Ova dvadesetogodišnjakinja otvorila je profil u junu 2023. godine i, prema pisanju New York Posta, već se našla među 0,01% najplaćenijih korisnika. Iako naglašava da ne objavljuje potpunu golotinju i svoj sadržaj opisuje kao „rezervisan“, Sofi insistira na tome da je i dalje devica.

Ovako izgleda Sofi Rejn:

1/8 Vidi galeriju Sofi Rejn je zvzeda OnlyFansa Foto: printscreen/instagram/sophieraiin

U razgovoru sa Jutjub zvezdom Dejvidom Dobrikom izjavila je da je „prošle godine skoro zaradila više od Lebrona Džejmsa“. Naime, pokazala je njegovoj publici ekran sa podacima da njen profil beleži 82.899.873 dolara bruto prihoda, dodajući:

"Lebron je prošle godine zaradio 56 miliona, ja 43. Ali stalno sam paranoična da sve ovo može nestati preko noći.“

Prošlog decembra, ona je na mreži X otkrila da njen „najveći potrošač“, čovek po imenu Čarli, potrošio na njen sadržaj čak 4,7 miliona dolara za 11 meseci.

„Devojka iz komšiluka“

U razgovoru za Daily Mail, Sofi je istakla da sebe ne vidi kao tipičnu zvezdu sajtova za odrasle:

"Objavljujem eksplicitan sadržaj, ali ne onoliko koliko ljudi misle. I dalje sam devica. Više se doživljavam kao devojka iz komšiluka koja slučajno ima OnlyFans, ali koja nudi mnogo više od samog tela.“

Sofi Rejn Foto: sophieraiin/tiktok

Sofi je odrasla u siromaštvu, živeći od socijalne pomoći, a u svet OnlyFansa uvela ju je sestra Sijena, koja se prva oprobala na platformi.

„Sestra me uvela u sve ovo. Počela sam zajedno s njom, a onda je sve eksplodiralo“, rekla je za Fox News Digital.

"Letim samo privatnim avionima i jedva da mogu da izađem u javnost, a da me ne prepoznaju na svakom koraku“, poverila se ranije ove godine.

Život Sofi Rejn, koja je od devojke na socijalnoj pomoći postala multimilionerka, za mnoge deluje poput bajke – ali i kao dokaz koliko je OnlyFans promenio pravila igre u svetu zabave za odrasle.