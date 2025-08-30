Slušaj vest

Vođa Fundamentalističke crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (FLDS), sekte nastale iz mormonizma, Voren Džefs decenijama je skrivao zločine iza maske religije. On je ženio maloletnice, prisiljavao druge na brakove i imao čak oko 80 „duhovnih supruga“, iako ti brakovi nisu bili pravno priznati.

Prema izveštajima američkih medija, među njegovim „ženama“ bilo je najmanje 24 devojčice koje su bile maloletne u trenutku kada ih je prisilio na brak.

Na kraju je završio na listi najtraženijih FBI kriminalaca, zbog seksualnog zlostavljanja dece u više saveznih država. Godine 2011. konačno je osuđen i dobio kaznu doživotnog zatvora.

Voren Džefs bio je vođa Fundamentalističke crkve Isusa Hrista svetaca Foto: HO / AFP / Profimedia

Ko je bio Voren Džefs?

Rođen 1955. godine, Voren je bio sin Rulona Džefsa, tadašnjeg vođe FLDS-a. Crkva je učila da svaki muškarac mora imati najmanje tri žene, dok su vođe imale moć da oduzimaju žene i decu drugim muškarcima i „dodeljuju“ ih kome žele.

Nakon što mu je otac doživeo moždane udare, Voren je preuzeo crkvu i postao jedini čovek koji je mogao da venčava članove i odlučuje ko će s kim biti u braku. U mnogim slučajevima, te „mlade“ bile su maloletne.

Osuda i zatvor

Nakon brojnih optužbi uključujući i svedočenja njegove sopstvene dece Džefs je optužen u više saveznih država.U avgustu 2011. proglašen je krivim za seksualni napad na devojčicu mlađu od 14 godina i na još jednu ispod 17 godina. Dobio je doživotnu robiju, što je označilo kraj njegove vladavine straha.

Njegove žene, gde su danas?

Voren Džefs je imao preko 80 „duhovnih žena“, među kojima su mnoge bile maloletne. Njihove sudbine su različite, neke su ostale verne kultu, dok su druge uspele da pobegnu i izgrade novi život.

Naomi Džefs

Smatrana njegovom "omiljenom suprugom“. Prvo je bila 17. žena njegovog oca Rulona, a posle njegove smrti udala se za Vorena. Kasnije je postala njegova lična zapisničarka i najodanija sledbenica.

Ipak, 2018. godine napustila je FLDS, prešla u mormonizam i danas ostvaruje svoj san studira da postane medicinska sestra.

Merijan Džesop

Kao dete je bila prisiljena da se uda za Vorena, što su vlasti otkrile tokom racije na imanje „Yearning for Zion“ u Teksasu. Njeno detinjstvo bilo je obeleženo zlostavljanjem, a danas živi povučeno i daleko od očiju javnosti.

Viki Tompson

Napustila je FLDS 2018. godine zajedno sa decom. Preselila se u Jutu, ponovo se udala 2019. i dobila sina. Njena deca sada žive slobodnim životom, studiraju i uživaju u normalnom detinjstvu – što nikada nisu imala unutar kulta.

Voren džef Foto: Printscreen/FOX 10 Phoenix

Brijel Deker

Njegova 65. žena uspela je da pobegne i kasnije je dobila pravo vlasništva nad Vorenovom bivšom kućom. Pretvorila ju je u „Short Creek Dream Center“, sigurno utočište za žene i decu žrtve nasilja i trgovine ljudima.

Sestre Blekmor – Mili, Alisija i Nolita

Alisija je bila primorana da se uda za Džefsa sa samo 12 godina. Danas živi slobodno, ima ćerku i kaže da je „konačno srećna“.

Mili je imala 13 kada se udala za njega i i dalje, prema porodici, pokazuje lojalnost FLDS-u.

Nolita je uspela da napusti kult 2019. godine i danas piše o svojim iskustvima, želeći da podigne svest o zlostavljanju u sektama.