Slušaj vest

Do sada smo videli najrazličitije i najkreativnije moguće načine na koje se turisti dovijaju ne bi li sačuvali sebi ležaljku na plaži.

I taman kad smo mislili da smo se svega nagledali i da su Srbi najoriginalniji kad je u pitanju ovaj poduhvat, ovih dana su na društvenim mrežama postali viralni snimci Britanaca koji na veoma neobičan način čuvaju ležaljke. I to ne na plaži na obali mora, već pored bazena u hotelu.

Naime, kako se vidi na jednom snimku koji je objavljen na Instagram stranici Nikana.gr, u pitanju je jedan Britanac, koji, umesto da spavaju u udobnom krevetu u hotelskoj sobi, spavaju ni manje ni više na ležaljkama pored bazena kako bi zasigurno obezbedili svoje mesto za sutradan.

U pitanju su ležaljke bliže bazenu, jer, kako se može videti, samih ležaljki ima dovoljno, ali su neke udaljenije od samog bazena.

"Srpske asurice na plaži tokom noći deluju smešno u odnosu na ovo", komentar je uz snimak.

Neki tvrde i da je ovo njihova tradicija:

"Ovo sam prvi put videla u hotelu u Turskoj pre 25 godina baš od Britanaca, Švajcaraca i Nemaca. Imaju oni tradiciju rezervisanja ležaljki", jedan je od komentara.

Video: "Pevačice žele besplatne ležaljke, misle da je privilegija što se tu sunčaju"