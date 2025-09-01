Slušaj vest

Na samom rubu civilizacije, duboko u gustim šumama Papue, živi pleme Bauzi koje je jedno od najstarijih i najmisterioznijih plemena na svetu. Njihovo ime godinama se vezuje za mračnu legendu: da među njima i dalje postoje poslednji živi kanibali.

Misija: istina pred kamerama

Jutjuber Dara Tah uputio se uprva na ovo ostrvo, tik do jezgra plemena o kojima svi govore.

"Iako se o njihovoj prošlosti mnogo šapuće, do danas niko nije uspeo da zabeleži njihov iskaz o ovoj tabu temi. Naš cilj bio je izuzetno rizičan i smel uspostaviti prijateljstvo s pripadnicima plemena Bauzi i pokušati da na kameru dobijemo priznanje o njihovoj mračnoj istoriji", poručio je uz objavljen snimak svoje avanture.

1/5 Vidi galeriju Snimak plemena za koje misle da su ljudožderi Foto: youtube/daratah

Najopasnija ekspedicija do sada

Put do njih nije bio lak. Gušća džungla, nepoznat teren i stalna neizvesnost pretvorili su ovu avanturu u jednu od najopasnijih i najintenzivnijih koje su Tiktoker i njegov tim ikada doživeli. Svaki korak bio je ispunjen adrenalinom, a svaka nova scena nosila je pitanje: šta dalje?

"Ova misija ne bi bila moguća bez pomoći našeg lokalnog vodiča, Demiija iz plemena Jali, koji nas je hrabro poveo u susret sa Bauzi plemenom. Takođe, ogromnu zahvalnost dugujemo i Džeku i Mičelu , koji su sa mnom delili ovu neverovatnu, ali i zastrašujuću ekspediciju.

U snimku ove ekspedicije vide se i dramatični delovi koji su mnogima izazvali jezu.

Ovaj smeli influenser pokušao je da pridobije simpatije domorodaca tako što je prišao vođi plemena i nudio mu paket soli. Međutim, kada mu je dao u ruku da proba so, domorodac ju je pljunuo, a onda je uperio strelu u njihov čamac.

– O bože, ne izgleda kao da mu se to svidelo – kaže Tah nervozno, pa predlaže:

– U redu, ljudi, možda bismo mogli da se povučemo – rekao je on.

Njegov lokalni vodič Demi je rekao: „Ne žele nas ovde, opasno je. Izvini što sam vas doveo.“

Ova bizarna avantura, snimljena u avgustu, izazvala je bes na internetu pošto je Tah grupu nazvao „kanibalskim plemenom“.