Seks bi trebalo da bude uživanje i izvor zadovoljstva, trenutak intimnosti koji vas ostavlja u osećaju postkoitalnog blaženstva — a ne da vas završi u hitnoj pomoći.

Nažalost, povrede tokom seksualnih aktivnosti se dešavaju. Dok se manje povrede često mogu sanirati kod kuće, ozbiljniji incidenti zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju.

„Kao lekar hitne pomoći, video sam razne povrede, ali neke od najneobičnijih i najosetljivijih tiču se seksualnih nezgoda,“ kaže dr Džordan Vagner, poznat kao Doctor ER na YouTube-u. „Ove povrede mogu biti i neugodne i bolne, a zapravo su češće nego što mislite.“

U nastavku otkrivamo koje su najčešće povrede tokom seksa, kako se tretiraju i na šta treba obratiti pažnju kako biste ih izbegli.

1. Fraktura penisa

Foto: Shutterstock

Frakture penisa su retke, ali mogu nastati tokom seksualnog odnosa usled direktnog udarca u uspravan penis. Penis nema kosti, pa se „fraktura“ zapravo odnosi na pucanje tunica albuginea — spoljašnjeg omotača korpusa kavernozuma, koji se puni krvlju tokom erekcije.

Dr Džo Vitington, sa TikTok naloga Dr. Joe MD, priseća se muškarca u svojim dvadesetim godinama koji je stigao u hitnu sa sumnjom na frakturu penisa.

„Bio je to njegov prvi seksualni odnos. Rekao je da mu je penis tokom intenzivne aktivnosti isklizao i snažno se savio o karlicu partnerke,“ ispričao je Vitington.

„Odmah je čuo pucanje, a zatim nastupio oštar bol, otok i modrice. Dijagnoza je brzo potvrđena i planirana je hitna operacija kako bi se popravila oštećena tunica albuginea.“

Nakon operacije, pacijent je savetovan da se suzdrži od seksualnih aktivnosti i dobio je lekove protiv bolova.

Lekari ističu da je komunikacija i izbegavanje preterano agresivnih pokreta ključna kako bi se ovakve povrede sprečile. Takođe, uretra može biti oštećena, pa je hitna medicinska procena obavezna ukoliko primetite simptome poput bola, otoka ili pucanja.

2. Strani predmet u rektumu

Između 2012. i 2021. procenjeno je oko 39.000 poseta hitnim službama u SAD zbog stranih tela u rektumu — predmeta koji se zaglave između završetka debelog creva i analnog otvora.

„Iako postoje različiti razlozi za umetanje stranih predmeta u rektum, najčešće se to radi tokom seksualne aktivnosti,“ objašnjava dr Džesika Sing, bivša lekarka hitne pomoći.

Dr Vagner dodaje da je video sve od voća, sijalica do flaša koje su se zaglavile tokom analnog seksa.

„Telo stvara negativni pritisak, pa kada predmet ode predaleko, može biti ‘usisan’ unutra,“ objašnjava.

Ponekad lekari mogu ukloniti predmet ručno ili pomoću spekula, ali komplikovaniji slučajevi zahtevaju operaciju. Vitington se priseća muškarca srednjih godina koji je došao sa jakim bolom u stomaku i problemima sa pražnjenjem creva.

„Priznao je da je u rektum ubacio sijalicu tokom analnog uživanja, koja se sada zaglavila. S obzirom na delikatnost situacije, pažljivo smo uklonili sijalicu pod sedacijom kako ne bi došlo do pucanja ili infekcije,“ kaže Vitington.

Foto: Shutterstock

Strana tela u rektumu zahtevaju hitnu medicinsku procenu i uklanjanje kako bi se sprečile komplikacije. Zato je važno koristiti seksualne igračke namenjene analnoj upotrebi, sa širokom bazom i izbegavati improvizovane predmete.

3. Produžena erekcija (priapizam)

Priapizam je medicinski termin za neželjenu, produženu i bolnu erekciju koja traje satima nakon seksualne stimulacije ili se javlja bez nje. Erekcija koja traje duže od četiri sata smatra se hitnim slučajem.

„Krv može početi da se zgruša, što dovodi do trajnog oštećenja i nemogućnosti budućih erekcija. U našem žargonu kažemo: ‘vreme je penis’,“ objašnjava dr Vagner.

Glavni uzročnici priapizma povezani sa seksom su lekovi za erektilnu disfunkciju ili terapije injekcijama u penis. Kombinacija oralnih lekova i injekcija značajno povećava rizik.

Cilj lečenja je smanjenje erekcije, što može uključivati injekcije lekova u penis ili aspiraciju krvi iglom. U težim slučajevima može biti potrebna operacija ili ugradnja penilnog šanta.

4. Penis captivus

Foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

Penis captivus se javlja kada penis ostane zaglavljen u vagini tokom seksualnog odnosa. Vaginalni mišići se kontrahuju više nego obično, otežavajući povlačenje penisa. Kada mišići ili erekcija popuste, partneri se mogu razdvojiti.

Ovo je izuzetno retka pojava, a povezana je sa vaginizmom — involuntarynim grčenjem mišića karličnog dna.

Vitington se priseća mladog para koji je stigao u hitnu „u velikoj neprijatnosti“ jer su se zaglavili tokom strastvenog trenutka. Uz opuštanje mišića i hladne obloge, par je uspeo da se razdvoji bez komplikacija.

5. Genitalne infekcije od fecesa

Penilne ili vaginalne infekcije mogu nastati ako rane na genitalijama dođu u kontakt sa fecesom ili drugim zagađenjem.

„Ovo se može desiti tokom seksualnog odnosa ako se ne vodi računa o higijeni ili prelaskom sa analnog na vaginalni seks bez čišćenja,“ objašnjava dr Vagner. Najčešće su izazvane bakterijama poput E. coli.

Foto: Denys Kovtun / Alamy / Alamy / Profimedia

Obično se tretiraju antibioticima i odgovarajućom negom rana, ali u težim slučajevima pacijenti mogu biti hospitalizovani i primati IV antibiotike.

