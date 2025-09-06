TikToker Dara Tah u kontaktu sa plemenom Bauzi u Indoneziji

TikToker i jutjuber Dara Tah, poznat po tome što sebe stavlja u ekstremno rizične situacije radi sadržaja, ponovo je obišao udaljeno pleme u šumama Papue u Indoneziji – za koje tvrdi da je „kanibalsko“. Njegov povratak izazvao je veliku pažnju pratilaca, posebno jer je prvi susret bio dramatičan.

Prvi pokušaj završio bekstvom

Ovaj irski influenser ranije je pokušao da stupi u kontakt sa plemenom, ali situacija je eskalirala kada je jednom od članova ponudio so iz kesice. Nakon što je probao, pripadnik plemena odmah ju je ispljunuo u znak gađenja, a vođa turističke grupe upozorio je Taha da moraju odmah da se sklone jer „nisu dobrodošli i da je previše opasno“.

Sam Tah je tada bukvalno „pobegao glavom bez obzira“.

Pogledajte u galeriji kako je to tada izgledalo:

Povratak sa poklonom – duvan kao ulaznica

Uprkos opasnosti, TikToker je odlučio da se vrati, ovoga puta sa darom – duvanom, koji je namenio ljudima sa severne obale Zapadne Nove Gvineje. Video je opisao rečima:

– Drugi pokušaj kontakta sa kanibalskim plemenom... Hvala našem lokalnom vodiču Demiju iz plemena Jali, koji nas vodi da upoznamo pleme Bauzi. Demi će nam pomoći da zabeležimo njihove, uglavnom nepoznate, tradicije.

Tah je primetio da su članovi plemena nosili lukove i strele, a jedan od njih ga je gledao posebno neprijateljski, dok je vodič objasnio da zapravo doziva ostale. Čak je upozorio Taha da ne može da garantuje šta će se dogoditi kada stignu do njihovog naselja.

Napet susret i neočekivana dobrodošlica

– Dolazim u miru – rekao je Tah, podižući duvan u znak ponude.

Priznao je i da je bio pod ogromnim stresom:

– Znojim se kao nikad u životu – rekao je pred kamerom, dok je pružao poklon članu plemena.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njegov drugi susret:

Na iznenađenje svih, pripadnici plemena prihvatili su dar, iako nisu izgledali oduševljeno. Lokalni vodič je objasnio:

– Nisu baš srećni, ali prihvatili su nas, pa idemo s njima.

Tah je potom kročio na ostrvo gde su ga dočekali simboličnim predmetima – šeširom i dugačkim štapom ukrašenim detaljima. Influenser im je zahvalio, snimajući ih izbliza i čak našalio se na račun njihovih oružja rekavši: „Lepi noževi“.

Reakcije publike – hrabrost ili režirana scena?

U komentarima ispod snimka mnogi su izrazili zabrinutost.

– U jednom trenutku uopšte nije bio u opasnosti. Vodič im govori kako da se ponašaju – napisao je jedan korisnik.

– Neko me označite kad opet postavi video. Brinem se – dodao je drugi.

