Jedna žena ostala je potpuno zbunjena nakon što je iz salona za šišanje pasa uzela pogrešnog psa. Žena je svog crnog labradora ostavila na tretmanu i otišla obavljati svoje dnevne obaveze. Kada se vratila, zahvalila se grumerima na poslu, pohvalila kako pas izgleda “fantastično” i krenula kući. No ubrzo je shvatila da nešto nije u redu.

“U početku sam mislila da je samo umoran od celog dana, ali ponašao se čudno”, napisala je na Redditu, “Kad smo stigli kući, počela sam se pitati je li to uopštee moj pas. Izgledao je 97 odsto isto, ali nešto nije štimalo”. Presudni detalj bio je zub. “Moj pas ima okrnjen zub, a ovaj nije. Tada sam shvatila o čemu se radi i nazvala salon. Osećala sam se kao idiot”.

Njena priča odmah je izazvala lavinu komentara drugih vlasnika labradora. Jedna korisnica podelila je slično iskustvo: “Imam smeđeg labradora, a bio je još jedan isti takav. Skoro sam ga povela kući, skakao je u auto kao da je moj! Srećom, brzo smo se nasmejalii toj zbrci”

Drugi su istakli da su labradori “poznati prevaranti” jer su toliko slični i svi jednako veseli. “Čuvao sam pse i imali smo tri gotovo identična labradora. Odazivali su se na imena jedan drugoga, a razlikovali smo ih samo po sitnim detaljima na fotkama”, napisao je jedan bivši radnik.

(Kurir.rs/Večernji)