Kristin Kabot, koja je postala glavna tema u medijima nakon što je u julu primećena na "kiss cam" momentu sa svojim nadređenim Endijem Bajronom tokom Coldplay koncerta u SAD, sada je navodno podnela zahtev za razvod od supruga. Prema najnovijim izveštajima, par je bio u braku od 2023. godine, a skandal je navodno bio "kap koja je prelila čašu" u njenom braku.

Incident

Sve se dogodilo tokom koncerta Coldplay na turneji Music of the Spheres u Bostonu. Kristin i Endi su uhvaćeni kako se prisno smeškaju i drže za ruke dok su bili prikazani na velikom ekranu koncertnog stadiona, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama. Dok su ih snimali, jedan je od njih brzo prekrio lice i okrenuo se, dok je drugi nestao iz vidokruga kamere. Frontmen benda, Kris Martin, komentarisao je situaciju rečima: "Oh, pogledajte ove dvoje!" a zatim se našalio sa publikom: "Ili imaju aferu, ili su samo jako stidljivi."

Video je ubrzo postao viralan, a reakcije publike varirale su od smeha do zvižduka i oduševljenja, dok su oboje pokušavali da se sakriju od kamera.

Razvod nakon skandala

Kako navodi Daily Mail, Kristin je 13. avgusta podnela zvanične papire za razvod u sudu u Nju Hempširu, manje od mesec dana nakon što je snimak postao viralan. Suprug, Endru Kabot, bio je u braku sa njom od 2023. godine. Prema izveštajima, navodna afera sa Endijem Bajronom bila je presudni faktor u kraju njihovog braka.

Reakcija javnosti i medija

Skandal je dodatno rasplamsan zbog Kristininog i Endijevog odnosa na poslu, što je medijima dalo materijal za brojne naslove i spekulacije. Publika je bila podeljena – neki su kritikovali Kristin zbog afere, dok su drugi isticali njenu ljudskost i prirodnu reakciju u neprijatnoj situaciji.

Ovaj incident pokazuje koliko jedan trenutak, uhvaćen na kameri i šerovan društvenim mrežama, može promeniti život pojedinca. Kristin Kabot sada se suočava sa novim životnim izazovima, a razvod i medijska pažnja samo potvrđuju koliko je privatni život javnih osoba često izložen brutalnim pogledima javnosti.

