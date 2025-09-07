Slušaj vest

Medved po imenu Okan iz zoološkog vrta u Istanbulu postao je prava zvezda i internet senzacija nakon što je završio na skeneru.

Meda Okan je hitno odveden na Fakultet veterinarske medicine na snimanje zbog bolova u stomaku.

Okan je otišao na snimanje, a nakon pregleda vratio se u zoološki vrt.

"Naš medved Okan je primljen zbog bolova u stomaku i neprijatnosti u predelu abdomena. Naš veterinar u rehabilitacionom centru odmah je primetio napetost u Okanovom abdomenu. Podvrgnut je CT skeniranju kako bi proverio da li ima mase. Međutim, rezultati su bili normalni, a krvna slika je proverena i nije bilo problema. Sada je dobro, veoma je pitom i srećan i uskoro će se ohladiti u bazenu", rekao je Burak Memišoglu, predsednik Upravnog odbora Istanbulskog parka prirode, prenosi Jutarnji.hr.

Nakon posete lekaru, medved je postao prava zvezda na društvenim mrežama, a posetioci zoološkog vrta prepoznaju ga iz vesti. Neki su ga, s druge strane, prepoznali jer je završio u bolnici pre tri godine zbog voća. Tada je dobio ime Okan.

