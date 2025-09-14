Slušaj vest

Alisa Taker je otkrila stvari za koje bi želela da zna na koje je niko nije upozorio pre nego što je stupila u intimne odnose sa sadašnjim mužem Džonom. Naime, oboje su bili nevini pre prve bračne noći, a volela bi da ju je neko upozorio na ove stvari.

- To može biti mnogo, sve iščekivanje koje vodi do vaše bračne noći. Dakle, sastavila sam listu od pet stvari koje treba da znate pre prve bračne noći, rekla je Alisa.

Osećala se neprijatno dok je govorila, ali je ipak dala kratak pregled svega što žena treba da uradi pre velikog dana i noći. Prvo je naglasila da bi trebalo da "razgovarate o tome" sa svojim partnerom da biste smirili svoje živce.

- Dakle, ako ste nervozni da bi vaš prvi polni odnos mogao da boli, obavezno recite svom vereniku, istakla je Alisa.

Jedan od načina da se izborite sa ovim, tvrdi, jeste da se zajedno tuširate, jer je to, prema njenim rečima, dobar način da se opustite. Alisa je takođe upozorila žene da uriniraju nakon intimnih odnosa.

- Važno je mokriti. Tako lako možete dobiti polno prenosivu bolest ako ne mokrite nakon intimnog odnosa, jer će se tokom toga izlučiti mnogo tečnosti i ako ode u pogrešno područje, možete biti u velikom problemu zbog bola, istakla je ona.

Osim praktičnih, postoji još jedna tabu tema o kojoj ljudi ne pričaju mnogo kada imaju prvu vezu. Alisa je upozorila da bi moglo biti krvi, ali je rekla da je to normalno.

- Ako je nezgodno, ako ne ide super glatko, samo se smejte. To je veliki deo intimnog iskustva, rekla je ona.

I na kraju, Alisija je istakla da je u celoj situaciji najvažnije "opustiti se i uhvatiti svaki trenutak".

- Tako je teško kada je vaš adrenalin zaista visok i to je novo iskustvo koje ste želeli ceo život i vaše emocije su toliko visoke da je zaista teško biti prisutan. Pokušajte da se opustite i iskoristite svaki trenutak umesto da budete previše mnogo toga u glavi i da ne budete prisutni bićete tako srećni zbog toga jer ćete pamtiti tu noć, otkrila je Alisija.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Saveti o intimnim odnosima